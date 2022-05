Les droits à l’image, élément clé dans le dossier Mbappé ?

Cette semaine, le dossier Kylian Mbappé a mis les supporters du PSG dans tout leurs états. Le Parisien annonçait un accord de principe entre le clan de l’attaquant et les dirigeants parisiens autour d’un contrat de deux ans plus une année en option avec un salaire de 50 millions d’euros et une prime de fidélité estimée à 100 millions d’euros. Une information rapidement contredite par la mère de Mbappé, qui a également expliqué que les pourparlers étaient toujours en cours. Ce dimanche matin, des nouvelles informations sont sorties dans la presse espagnole et tout particulièrement chez nos confrères d’El Pais.

Le clan Mbappé déçu par la proposition du Real Madrid

Le quotidien espagnole affirme que selon des « sources proches de Mbappé », ces derniers seraient déçus de la proposition du Real Madrid et tout particulièrement concernant les droits à l’image du joueur. Les joueurs qui se sont engagés avec le club madrilène ont toujours eu l’habitude de céder au minimum 50% de leurs droits. Or cette situation ne conviendrait pas à l’entourage de l’attaquant français qui « envisage sérieusement de renouveler avec le PSG. » Sans fermer la porte à Madrid, la famille Mbappé aurait de nouveau ouvert les négociations avec le club de la capitale il y a un mois de cela pour étudier un renouvellement de contrat. La dernière proposition parisienne ? Une prolongation de deux ans supplémentaires, avec une prime à la signature de 80 millions d’euros, plus un salaire net de 40 millions pour la première saison et 50 pour la seconde. Ces chiffres ne feraient qu’augmenter en fonction de la longueur de l’extension du contrat. À l’approche de la fin de la saison, les rumeurs ne font que se contredire… Réponse de ce feuilleton interminable dans les prochains jours.