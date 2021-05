Les encouragements du CUP avant Brest / PSG

Cette 38e et dernière journée de Ligue 1 s’annonce intense. Toujours en course pour le titre, les Parisiens devront réaliser un meilleur résultat que le LOSC afin de soulever leur 10e trophée de champion de France. Mais avant tout, les Parisiens devront s’imposer ou faire match nul face au Stade Brestois pour éviter de donner espoirs aux Monégasques (3e, 77 pts). Et comme souvent cette saison, le club de la capitale peut compter sur le soutien de ses fervents supporters. Malgré son absence au Stade Francis-Le-Blé en raison de la situation sanitaire, le Collectif Ultras Paris (CUP) a apporté son soutien depuis l’antre du Parc des Princes. Comme montré via leur compte Twitter, les membres du CUP ont soutenu avec des chants et fumigènes les Rouge et Bleu depuis le virage Auteuil. Une banderole a notamment été déployée : “Gagnez le titre pour nos couleurs historiques.”