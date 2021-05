Trophées UNFP – Diani meilleure joueuse en D1, sept Parisiennes dans l’équipe type

Le PSG est bien représenté pour les Trophées UNFP 2020-2021. Après Christiane Endler (meilleure gardienne) et Sandy Baltimore (meilleure espoir) chez les Féminines du PSG, une autre Parisienne a été récompensée ce dimanche en début de soirée. Nominée pour les Trophées UNFP, Kadidiatou Diani a été élue meilleure joueuse de la D1 Arkema 2020-2021. L’attaquante parisienne était en concurrence avec ses coéquipières Marie Antoinette Katoto et Grace Geyoro, Khadija Shaw (Girondins de Bordeaux) et Delphine Cascarino (OL).

En tête du championnat à deux matches de la fin, les Féminines du PSG réalisent une saison quasi parfaite en attendant les derniers résultats. Sans surprise, de nombreuses Parisiennes sont présentes dans l’équipe type de la saison 2020-2021 de D1 Arkema : Christiane Endler, Ashley Lawrence, Irène Paredes, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Quatre Lyonnaises complètent ce onze type : Wendie Renard, Sakina Karchaoui, Dzsenifer Marozsán et Delphine Cascarino.