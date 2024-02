Les équipes de jeunes du PSG brillent ce week-end

Comme l’équipe première et les Féminines du PSG, les équipes U19 et les U17 des Rouge & Bleu se sont imposées ce week-end.

Ce dimanche après-midi, les équipes U19 et U17 du PSG jouaient. L’équipe entraînée par Zoumana Camara affrontait Saran au stade Jacques Mazzuca, à l’occasion de la 19e journée de la phase de groupes du Championnat National U19. Pour cette rencontre, les joueurs de Papus Camara pouvaient compter sur la présence d’Ethan Mbappé et Senny Mayulu, capitaine du jour. Et les Parisiens se sont largement imposés (4-0) grâce à des buts d’Oumar Camara (0-1, 11e), Ilies Ardjani (0-2, 28e), Ibrahim Mbaye (0-3, 32e) et Mahamadou Sangare (0-4, 88e). Grâce à ce succès, les titis la tête du classement de la poule A du Championnat National U19 avec 38 points, deux points d’avance sur l’USL Dunkerque et l’Amiens SC. À noter que les trois équipes comptent un match en moins. Prochain match pour les titis parisiens, un choc contre Dunkerque mercredi après-midi pour le compte du match en retard de la 12e journée de la phase de groupes du Championnat National U19.

Le XI des U19 du PSG : Laurendon – El Hannach, Doucoure, Adonis, Nhaga – E. Mbappé (Cordier, 66e), Khafi (Michut, 80e), Mayulu (c) (Diaby, 66e) – Mbaye (Sangare, 66e), Camara, Ardjani.

A voir aussi : Deux titis du PSG vont signer un contrat stagiaire

Une victoire 4-0 pour les U17

De son côté, l’équipe U17 du PSG recevait – au Campus PSG – Quevilly Rouen Métropole à l’occasion de la 19e journée de la phase de groupes du Championnat National U17. Les titis n’ont eu aucun soucis pour disposer de QRM grâce à des buts d’Elijah Ly, auteur d’un doublé (1-0, 8e, 4-0, 62e), David Boly (2-0, 24e), Noah Nsoki (3-0, 32e). Grâce à ce succès, les Parisiens reviennent à un point du leader, Amiens, qui s’est lourdement incliné dans le même temps contre Le Havre AC (0-4). Prochain match pour les titis, un déplacement sur la pelouse du Montrouge FC 92 le 10 mars prochain.