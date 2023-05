Les excuses de Messi entendues par le PSG mais…

Ce lundi, Lionel Messi a honoré son contrat marketing avec l’office du tourisme d’Arabie Saoudite alors qu’un entraînement était programmé par le PSG. Un fâcheux épisode qui a débouché sur une suspension de l’Argentin pour une durée de deux semaines.

Décidément, l’extra-sportif prend énormément de place au sein de l’espace médiatique du PSG cette saison. Cette fois-ci, c’est Lionel Messi qui se trouve dans la tourmente. L’ancien barcelonais s’est ainsi rendu à Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite, dans le cadre de son juteux contrat avec l’office du tourisme du pays. Problème, un entraînement collectif avait été programmé au même moment au lendemain du revers cinglant rouge et bleu devant son public face au FC Lorient. Conséquence de quoi, le joueur a été suspendu pour une durée de deux semaines par sa direction.

Lionel Messi devrait perdre sa prime d’éthique

Et ce jour, Lionel Messi est enfin sorti du silence via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. L’occasion pour lui de s’excuser : « Je pensais qu’on allait avoir un jour de repos après le match, comme toujours. Je pensais sincèrement que je serais libre de partir la semaine dernière. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. Je l’avais déjà annulé avant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends de voir ce que le club va décider », a-t-il expliqué.

RMC nous précise, en ce vendredi soir, que ces excuses émanent de la volonté propre du principal intéressé, le PSG n’ayant joué aucun rôle dans cette initiative. D’ailleurs, ces excuses « ont été entendues au PSG« , nous relate le média. Cependant, le gaucher ne pouvait, dans les faits, ignorer la tenue de l’entraînement de ce lundi. Car oui, comme l’expose cette source, la décision de placer une séance collective, souvent de décrassage, le lendemain de match est régulièrement prise. Des excuses donc, qui ne devraient nullement changer le sort de l’avenir de l’ancien barcelonais en terre parisienne, lui qui devrait bel et bien plier bagages à l’issue de son contrat. RMC nous informe, en outre, que Lionel Messi sera apparemment bien sanctionné financièrement. Dans cette optique, RMC confirme que la Pulga ne devrait pas percevoir sa prime d’éthique. Aucun montant n’est avancé, mais cette dernière serait assez conséquente…