PSG : Leo Messi présente ses excuses

Après son escapade en Arabie Saoudite, Leo Messi a été sanctionné par le PSG avec une suspension de deux semaines et le retrait de sa prime d »éthique. Après la conférence de presse de Christophe Galtier, le principal intéressé a pris la parole sur son compte Instagram.

C’est indéniablement le sujet qui a agité la semaine du Paris Saint-Germain. Pour cause, il a été l’objet de la première question lors de la conférence de presse du jour de Christophe Galtier. Le coach français a répondu là-dessus : « Après son escapade en Arabie Saoudite, Leo Messi a été sanctionné par le PSG avec une suspension de deux semaines et le retrait de sa prime d »éthique« . Ce fut la première prise de parole depuis le début de semaine d’un représentant du Paris Saint-Germain. Quelques heures après, le principal concerné, Lionel Messi, a également pris la parole en postant une vidéo sur son compte Instagram. L’occasion pour lui de donner sa version des faits et présenter ses excuses : « Je pensais que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme toujours. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi« .