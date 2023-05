Alors que le départ de Lionel Messi libre de tout contrat à l’issue de la saison se profile de plus en plus, cela devrait permettre une plus grande marge de manœuvre au PSG durant l’intersaison. Une situation qui nous est dépeinte par le journal L’Équipe ce jour.

C’est l’évènement majeur de ces derniers jours. Ce lundi, Lionel Messi s’est rendu en Arabie Saoudite, pays dont il est l’ambassadeur du tourisme, alors qu’un entraînement se déroulait au même moment. Un imbroglio qui a finalement débouché sur la suspension de deux semaines de l’international argentin. Durant ce laps de temps, ce dernier ne pourra donc pas s’entraîner et manquera, par voie de conséquence, le déplacement à Troyes et la réception d’Ajaccio en Ligue 1. Et après cet épisode, voir Lionel Messi prolonger en terre parisienne parait désormais presque utopique.

Une volonté d’attirer des joueurs français

Non, selon toutes vraisemblances, Lionel Messi devrait plier bagages au terme de son contrat. L’Équipe le martèle une fois de plus en ce vendredi soir. Un très probable départ qui devrait permettre au club de la capitale de jouir de plus de latitude économiquement parlant en vue de la prochaine fenêtre des transferts. En ce sens, le média nous explique que Luis Campos devrait pouvoir avoir les mains bien plus libres, contrairement à l’hiver dernier. Nasser Al-Khelaïfi devrait, pour sa part, être plus impliqué en ce qui concerne le mercato. Néanmoins, malgré ce, le but ne sera nullement de flamber outre mesure. La priorité reste de proposer un projet viable d’un point de vue financier.

Luis Campos aura ainsi une tâche majeure : rééquilibrer un effectif bien trop à la peine cette saison. L’Équipe parle de « trois piliers » principaux qui devraient guider les choix du décideur lusitanien : une identité française plus accrue, de la jeunesse et des joueurs possédant une vraie dévotion sur et en-dehors du terrain. Toujours selon cette source, le PSG, qui a déjà entamé des tractations concrètes dans l’ombre, aurait avancé positivement sur deux dossiers menant à des joueurs français. Aucun nom n’est toutefois précisé. Luis Campos, dans ses divers échanges, exposerait le projet rouge et bleu en évoquant un système en 3-5-2, le 4-4-2 à plat étant présenté comme solution tactique de rechange. Pour les profils de joueurs recherchés, L’Équipe avance les mêmes noms qu’on a pu relayer sur Canal Supporters : un défenseur gaucher – Aymeric Laporte (Manchester City), Evan Ndicka (Eintracht Francfort), Fikayo Tomori (Milan AC) ou Lucas Hernandez (Bayern Munich) – un milieu athlétique – Youssouf Fofana (Monaco), Manu Koné (Borussia M’Gladbach), Khephren Thuram (Nice) ou Ibrahima Sangaré (PSV) – un joueur offensif capable d’évoluer sur une aile – Moussa Diaby (Bayer 04), Michael Olise (Crystal Palace), Rayan Cherki (OL) ou Bernardo Silva (Manchester City) – et, enfin, un avant-centre de profondeur. Là, les noms de Victor Osimhen (Napoli) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) sont cités.

Du côté des départs également, le chantier s’annonce très conséquent. Hormis les joueurs qui feront leur retour de prêt à la fin juin, Luis Campos devra, dans le même temps, composer avec des envies d’ailleurs. Même si son nom n’est pas évoqué dans ce papier, L’Équipe nous informe qu’un joueur cadre du club se poserait de sérieuses questions après un exercice des plus tumultueux. Cependant, à l’heure où sont écrites ces lignes, le PSG n’entendrait nullement ouvrir la porte à ses joueurs majeurs, hormis Neymar Jr. Dans ce cas précis, le board parisien se dirait « à l’écoute des potentielles offres. » L’avenir de Christophe Galtier est aussi survolé. Le PSG serait bel et bien en quête d’un nouveau coach pour la saison prochaine, comme on peut assez largement s’en douter. Mais là encore, les dirigeants du club ne souhaitent apparemment pas se précipiter. L’objectif est de dénicher l’homme idoine pour reprendre les rênes du projet. Si aucun candidat ne convient, voir Christophe Galtier poursuivre sur le banc resterait une option envisagée en dernier recours.