Les coulisses de la défaite du PSG face à Lorient

Ce dimanche, le PSG a subi la neuvième défaite de sa saison toutes compétitions confondues, la sixième en Ligue 1. Retour sur les coulisses de ce revers face au FC Lorient.

La saison 2022-2023 du PSG continue d’être éprouvante. Fort de trois succès avant la 33e journée de Ligue 1, le club parisien pouvait faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. Malheureusement, les Rouge & Bleu ont sombré à domicile face aux Merlus, en supériorité numérique pendant 70 minutes après l’expulsion d’Achraf Hakimi pour deux cartons jaunes en l’espace de 15 minutes. Et 24 heures après ce nouveau revers au Parc des Princes, RMC Sport revient sur les coulisses de cette rencontre. Après la victoire étriquée face à l’Angers SCO (1-2) il y a dix jours, Christophe Galtier avait déjà insisté sur le fait de montrer un visage plus conquérant sur le terrain. Mais après la défaite face à Lorient, l’écart entre la communication minimaliste du coach et les résultats sur le terrain est assez frappant. « Entre les nombreux jours de repos accordés depuis le début de l’année dans un contexte délicat, les séances d’entrainement pas toujours au niveau espéré par certains, les critiques qui arrivent souvent de l’intérieur sont souvent partagées par ceux qui gravitent autour du club. Une forme de relâchement face à une fin de saison décevante a été aussi notée par des habitués du Camp des Loges », rapporte RMC.

🗣️ | Luis Campos 🇵🇹 pour Canal + :



« C’est un moment où on a besoin d’être tous ensemble, les joueurs, le staff, les supporters … » #PSGFCL pic.twitter.com/ETNhw1B50I — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 30, 2023

Galtier lâché par son groupe ?

Après la contreperformance face aux Merlus, Christophe Galtier n’a pas tenu de discours dans le vestiaire. Concernant les discours de Luis Campos et Marquinhos, ils ont été remarqués. Le coach parisien a décidé de convoquer ses joueurs à l’entraînement ce lundi pour une séance basée sur la récupération. « Comme la semaine passée, il a préféré prendre la parole le lendemain du match » et il a pointé du doigt la défaillance collective de ses joueurs, rapporte le média sportif. L’ancien coach de l’OGC Nice a également souligné un manque d’engagement lors des séances d’entraînement et regrette notamment le manque de concurrence. « Des mots qui n’ont pas manqué de faire grincer des dents. Globalement chez les joueurs, l’attention n’était pas à son paroxysme. Certains se demandaient après la défaite contre les Lorientais si les Parisiens avaient lâché leur entraineur. Le langage corporel chez plusieurs éléments du groupe permet de laisser la question en suspens. »

De son côté, Lionel Messi n’était pas présent à l’entraînement ce lundi. Le numéro 30 du PSG a voyagé en Arabie saoudite, dans le cadre de son partenariat avec le pays. Un voyage qui a surpris certains de ses coéquipiers qui n’étaient pas au courant. « Même si c’était prévu, le timing de ce déplacement pose question » pour un joueur qui n’affiche pas le rendement espéré sur le terrain. En cette fin de saison, le principal objectif sera de valider le 11e titre de champion de France. Avec un calendrier abordable (Troyes, Ajaccio, Strasbourg, Auxerre et Clermont), les Parisiens seront attendus aussi bien dans les résultats que dans le jeu.