Les titis et le PSG… Une drôle de situation qui frustre les observateurs et surtout les supporters. Ces dernières années, certains ont brillé au sein du club de la capitale mais aussi ailleurs… Cet après-midi à Saint-Etienne, Xavi Simons était sur le banc tandis qu’Edouard Michut était lui en tribune. Goal.com donne des éclaircissements sur cette situation.

En effet le média revient sur le cas de Mauricio Pochettino et ses critiques envers Leonardo même si « les relations entre les deux hommes ne sont pas rompues et le dialogue existe toujours entre eux. » Le coach Rouge & Bleu ne se sent « pas toujours associé au recrutement effectué par le club. Certains choix, comme celui de Gianluigi Donnarumma, sont directement ceux de Leonardo » nous explique le site internet.

Alors qu’il avait longuement expliqué en conférence de presse, à la suite de notre question, qu’il ne pouvait pas faire jouer régulièrement les jeunes à cause de la taille trop importante de l’effectif, le technicien argentin pointerait aussi en interne « l’incapacité du club à dégraisser son effectif ». Ce problème expliquerait donc le fait de ne pas laisser une place nette aux titis « qui ont très largement pris part à la préparation concoctée par Mauricio Pochettino et son staff. » Quatre d’entres eux auraient du être constamment avec le groupe professionnel : El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Xavi Simons et Edouard Michut.