Ce dimanche à un horaire inhabituel (13 heures sur Prime Video et Canal Plus Sport), le PSG affronte l’AS Saint-Etienne, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Dans un stade Geoffroy Guichard qui sera privé de ses deux Kops et sous la neige, le club de la capitale voudra accroître son avance en tête et profiter par la même occasion du faux pas du RC Lens face à Angers (2-2) et de la défaite de l’OGC Nice contre le FC Metz (0-1). Pour cette affiche contre l’ASSE, Mauricio Pochettino sera privé de Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Mauro Icardi. La légende Sergio Ramos va faire ses grands débuts avec ses nouvelles couleurs, plus de 4 mois après son arrivée. En attaque le quatuor Di Maria, Neymar, Mbappé, Messi sera aligné et le milieu de terrain sera composé d’Idrissa Gueye et de Danilo Pereira.

La feuille de match ASSE / PSG

Quinzième journée de la Ligue 1 – Dimanche 28 novembre 2021 – Diffuseurs : Canal Plus et Amazon – Arbitre : Jérôme Brisard

XI ASSE : Green – Sissoko, Nadé, Trauco, Kolodziejczak – Maçon, Camara, Aouchiche – Boudebouz Khazri, Bouanga

: Green – Sissoko, Nadé, Trauco, Kolodziejczak – Maçon, Camara, Aouchiche – Boudebouz Khazri, Bouanga Remplaçants : Fall – Moukoudi – Sow – Calodat – Diousse – Gourna – Youssouf – Krasso – Ramirez Entraîneur : Claude Puel