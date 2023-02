Féminines PSG

Après leur victoire contre Dijon, les Féminines du PSG attendaient leur adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de France. Lors du tirage au sort, les Féminines ont hérité d’un club de D1 Arkema.

Tenantes du titre, les Féminines du PSG se sont qualifiées pour les quarts de finale de la compétition après une victoire sur la pelouse de Dijon. Les coéquipières de Kadidiatou Diani attendaient leur adversaire pour les quarts de finale. Lors du tirage au sort, les Parisiennes ont hérité d’une des meilleures équipes de D1 Arkema, Bordeaux. Les Parisiennes se déplaceront sur la pelouse des bordelaises le 4 ou 5 mars prochain. L’autre favori à la victoire finale, Lyon se déplacera aussi, sur la pelouse de Reims.

Prêcheur : « On sait que Bordeaux est un adversaire qui affectionne ce type de rencontre »

Gérard Prêcheur, l’entraîneur des Féminines du PSG, a évoqué ce tirage au sort pour le site internet des Rouge & Bleu. « On sait que Bordeaux est un adversaire qui affectionne ce type de rencontre. Je pense notamment à leur entraîneur Patrice Lair, on sait que c’est un compétiteur. Il faudra que l’on soit présent, puisqu’en 90 minutes ou plus tout peut se passer. Pour le moment, la régularité sur l’ensemble d’une rencontre ce n’est pas ce qui nous caractérise le plus donc je vais être très vigilant dans la manière d’aborder cette rencontre.«

Les affiches des quarts de finale