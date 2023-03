Ce mercredi soir, les Féminines du PSG disputaient leur quart de finale aller de Ligue des champions face au VfL Wolfsburg. Et avec un arbitrage plus que contestable, les Parisiennes devront renverser la situation la semaine prochaine en Allemagne après leur défaite 0-1 au Parc des Princes.

Encore en lice dans trois compétitions, les Féminines du PSG pouvaient prendre un avantage lors de ce quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League face au VfL Wolfsburg. Devant un peu plus de 18.000 spectateurs au Parc des Princes et sous les yeux du président Nasser al-Khelaïfi et du capitaine Marquinhos, les Parisiennes ont, dans l’ensemble, dominé ce premier acte. Mais elles auraient pu être punies suite à une erreur de relance de Sarah Bouhaddi (12′), bien rattrapée par Elisa De Almeida. Par la suite, le club parisien s’est procuré deux situations dangereuses coup sur coup par Ramona Bachmann (31′) et Kadidiatou Diani (32′), mais sans succès. Si les joueuses de Gérard Prêcheur se sont montrées plus entreprenantes que leurs adversaires, elles ont tout de même manqué de justesse dans le dernier geste.

Un arbitrage controversé en seconde période

Et dès le retour des vestiaires, les Parisiennes pensaient obtenir un penalty grâce à Sakina Karchaoui (54′). Et malgré un contact flagrant sur la latérale parisienne, l’arbitre de la rencontre, Rebecca Welch, a finalement déjugé sa décision initiale après consultation de la VAR. Et ironie du sort, les Féminines du PSG vont subir quelques minutes plus tard une décision de l’arbitrage video suite à une main d’Elisa De Almeida dans la surface de réparation (59′). Une faute de main qui est sanctionnée d’un deuxième carton jaune pour la défenseure parisienne (61′). Une offrande dont va profiter la Néerlandaise, Dominique Janssen, pour ouvrir le score (0-1, 62′). En infériorité numérique pendant une demi-heure, les Parisiennes ne vont finalement pas réussir à revenir au score et s’inclinent au Parc des Princes sur le score de 0-1 sur le seul tir cadré des Allemandes.

Le match retour aura lieu le 30 mars prochain au Volkswagen Arena. Avant cela, les Féminines du PSG devront bien négocier un déplacement périlleux sur la pelouse du Montpellier Hérault ce dimanche en D1 Arkema.

Le XI du PSG : Bouhaddi – Lawrence, De Almeida, Geyoro, Karchaoui – Hamraoui, Jean-François, Bachmann (Fazer, 66′) – Groenen, Diani, Baltimore (Vangsgaard, 66′)