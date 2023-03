Avec le départ à la retraite internationale d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, c’est Kylian Mbappé qui a récupéré le brassard de capitaine de la France. Confier cette responsabilité à l’attaquant du PSG, un choix validé par Patrice Evra.

Même s’il n’a que 24 ans, Kylian Mbappé est déjà un cadre de l’équipe de France. Avec le départ à la retraite internationale de Lloris et Varane, le rôle de capitaine était vacant. Didier Deschamps pensait à deux joueurs pour endosser ce rôle, Antoine Griezmann et l’attaquant du PSG. Le sélectionneur des Bleus a tranché et a désigné Mbappé comme nouveau capitaine. Un choix qui n’a pas fait l’unanimité chez les suiveurs du football. Mais Patrice Evra, qui a été capitaine de la France durant sa carrière, valide à 100% ce choix de Didier Deschamps.

« Il a quand même beaucoup de personnalité »

« Déjà, il faut tous rester derrière Kylian Mbappé. Il est choisi, c’est comme ça et ça ne changera pas. près, Antoine, tu te dis que c’est le plus ancien. Mais attention: je pense que Kylian Mbappé est très intelligent. Quand Antoine va parler… Personnellement, quand j’étais là, il ne parlait pas. Il est capitaine dans le groupe par sa joie de vivre, mais ce n’est pas quelqu’un qui va faire un discours avant le match, ce n’est pas un rassembleur, ce n’est pas un leader. Après, avec son expérience, tu pouvais lui donner le brassard, estime l’ancien latéral gauche dans Rothen s’enflamme sur RMC. […]Je pense qu’on en fait tout un plat en France avec ce brassard. Mais le seul et le vrai capitaine de toutes les équipes entraînées par Didier Deschamps… c’est Didier Deschamps. C’est le chef d’orchestre. […]Je ne pense pas que Kylian aura la langue dans sa poche parce qu’il a le brassard. Il l’a déjà dit. Et moi je kiffe ! Il a quand même beaucoup de personnalité. Et ce n’est pas de l’arrogance. Moi j’adore ça. Si j’avais été sélectionneur, je leur aurais donné le brassard à 100%. Il est déterminé.«