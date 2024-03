Les Féminines du PSG s’imposent contre Montpellier

Déjà qualifiées pour les play-offs de la D1 Arkema, les Féminines du PSG voulaient consolider leur deuxième place avec un déplacement à Montpellier. C’est chose faite (1-3).

Après leur large victoire contre Saint-Etienne la semaine dernière (5-0), ce qui a permis aux joueuses du PSG d’être officiellement qualifiées pour les play-offs de la D1 Arkema, les Parisiennes ont fait un pas vers les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League en allant s’imposer en Suède contre le BK Häcken (1-2). Hier, elles voulaient clore la semaine avec une victoire sur la pelouse de Montpellier dans le cadre du choc de la 18e journée de la D1 Arkema.

Thabita Chawinga de nouveau buteuse

Dès le début de la rencontre, les Féminines du PSG vont poser le pied sur le ballon et rapidement voir leur domination concrétisée par l’ouverture du score de Jade Le Guilly. Sur un centre de Laurina Fazer, la défenseure parisienne propulsait le ballon au fon des filets du pied droit (0-1, 10e). Les Parisiennes vont poursuivre leur domination, les joueuses de Montpellier n’étant pas très dangereuses, à l’exception d’une occasion à la 41e. Deux minutes plus tard, le PSG doublait la mise grâce à une belle frappe forte croisée du pied gauche de Korbin Albert (0-2, 43e). Les Parisiennes tripleront la mise très rapidement en seconde période grâce à Thabita Chawinga bien servie par Laurina Fazer (0-3, 49e). Les Montpelliéraines vont réussir à réduire l’écart en toute fin de match (1-3, 89e), anecdotique tant les joueuses de Jocelyn Prêcheur ont dominé cette rencontre. Avec ce succès, les Féminines du PSG confortent leur deuxième place avec huit points d’avance sur le Paris FC et toujours sept longueurs derrière le leader lyonnais. Prochain match pour les Féminines du PSG, la réception – au Parc des Princes – du BK Häcken jeudi soir (21 heures) pour terminer le travail et retrouver le dernier carré de l’UEFA Women’s Champions League avant une nouvelle réception, cette fois-ci, au Campus PSG, de Dijon en D1 Arkema dimanche après-midi (14h30).