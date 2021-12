Les grandes manœuvres du PSG pour conserver ses titis

Le mois de janvier approche avec le mercato hivernal et les rumeurs se multiplient que ce soit au rayon des arrivées mais aussi (et surtout) des départs. Les cas des jeunes joueurs parisiens font énormément parler au sein des supporters Rouge & Bleu. Très performants, la grande majorité d’entre eux n’ont jamais vraiment eu leur chance avec l’équipe première… une situation qui frustre les fans. Le média Goal.com fait un point complet sur chacun des titis et les manœuvres mises en place par le PSG pour les conserver.

Concernant Edouard Michut, le joueur devait de base s’entraîner tout au long de la saison avec les professionnels. Ce dernier attend désormais de voir quel projet lui sera proposé pour seconde partie de cet exercice et s’il retrouvera l’équipe première de manière plus régulière. Le joueur, est frustré de cette situation mais il est ouvert aux dialogues. Goal.com informe que PSG souhaite le conserver.

De même que pour Xavi Simons, qui devait intégrer le groupe pro (du moins pour les entraînements), est finalement resté avec les U19. Le média explique que les « négociations sont en cours et en privé, le PSG espère voir la situation évoluer début janvier. » Une des solutions pourrait être une prolongation de contrat du jeune joueur avec un prêt dès cet hiver ou en fin de saison.

Un autre cas jugé comme « chaud » est celui d’Ismaël Gharbi qui est aussi en fin de contrat en juin prochain. Si le milieu de terrain, « dispose de nombreux intérêts » et a « déjà entamé les négociations », celui-ci continue de réfléchir et prend le temps de la réflexion.

La possibilité d’un prêt pourrait aussi être envisagé pour El Chadaille Bitshiabu même si le PSG « ne souhaite pas le laisser partir à tout prix et préfère évaluer l’intérêt des offres qu’il aura pour son défenseur sous contrat jusqu’en 2024. » Selon Goal.com, le défenseur central aurait « des touches en L1 et en L2. »

Enfin avec la CAN qui arrive et la convocation d’Achraf Hakimi, le jeune Nathan Bitumazala devrait être appelé de manière régulière dans le groupe pro.