Depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino a utilisé Marco Verratti à de nombreux postes du milieu de terrain. Lors de ses débuts sur le banc des Rouge & Bleu, le coach argentin a essayé de placer l’international italien plus proche de la surface adverse, avant de le réutiliser en tant que milieu relayeur. Et depuis le début de l’exercice 2021-2022, le champion d’Europe 2021 a été placé à quelques reprises au poste de sentinelle, notamment lors des matches de Ligue des champions. Un poste qui lui convient parfaitement selon l’ancien Parisien, Mathieu Bodmer (2010-2013), aujourd’hui consultant chez Prime Video.

« Pour moi, c’est le poste où il est le meilleur. Il est capable de ressortir les ballons sous pression, et ne panique jamais. Je dirais même qu’il aime ça, et ça rassure ses défenseurs. Ensuite il peut attirer sur lui deux ou trois joueurs, et ainsi créer des décalages pour casser le pressing adverse. Cela permet aux attaquants de bénéficier d’espaces, d’avoir parfois 60 à 70 m devant eux », a déclaré l’ancien milieu de terrain dans des propos accordés au Parisien. « Je pense que la relation doit s’opérer avec Leandro Paredes. L’Argentin est aussi capable de ressortir les ballons, même s’il va le faire plus par la passe que par le dribble. Cela viendrait soulager Verratti. Après il faut que Paredes accepte ce rôle, car il a tendance à décrocher pour venir se glisser entre les défenseurs centraux. Il faut qu’ils arrivent à être complémentaires techniquement. »