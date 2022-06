Létang : « Aujourd’hui, on n’a aucun contact avec le PSG » concernant Renato Sanches

En ce jeudi, nos confrères de Foot Mercato avancent que Renato Sanches aurait quitté son lieu de vacances afin de se rendre sur Paris y rencontrer les dirigeants du PSG. Plus de détails sur ce dossier, toujours selon la même source, le club de la capitale et le milieu de terrain portugais seraient proche d’un accord, il resterait donc aux dirigeants Rouge & Bleu à s’entendre avec leurs homologues du LOSC. Cependant, présent en conférence de presse, ce jeudi également, le président du club du nord de la France Olivier Létang, a tenu un tout autre discours concernant ce dossier.

Le PSG n’a fait aucune offre au LOSC

C’est dans le cadre de la présentation du nouveau coach portugais lillois, Paulo Fonseca, que le président du LOSC était présent aux côtés du successeurs de Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. L’ancien directeur sportif du PSG a donc déclaré sur le cas de Renato Sanches : « Aujourd’hui, on n’a aucun contact avec le PSG. On a vu des rumeurs sur des offres, mais on n’en a reçu aucune du PSG. D’autres clubs sont intéressés, notamment un beau club européen, qui nous a fait des offres. Voilà la situation« .