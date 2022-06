Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde et est l’un des sportifs les plus bankable du monde pour les marques. Actuellement aux États-Unis, l’attaquant du PSG (23 ans) a signé un partenariat avec la NBA via sa société de production basée à Los Angeles, Zebra Valley. L’international français est aussi l’égérie de plusieurs marques. Ce mercredi après, il est officiellement devenu l’ambassadeur mais également un investisseur de Sorare.

Mbappé s’associe à Sorare

C’est l’entreprise française de fantasy football qui s’appuie sur les NFTs et la blockchain Ethereum, qui a officialisé cette association avec le numéro 7 du PSG sur ses réseaux sociaux. L’ancien monégasque tentera de démocratiser et populariser le jeu à travers le monde. Dans ce dernier, une de ses cartes de la saison 2021-2022 avait été vendue pour pas moins de 400 000 euros. Nicolas Julia, PDG et co-fondateur de Sorare a évoqué ce partenariat à l’AFP. « On partage les mêmes valeurs, les mêmes racines françaises et la même ambition avec Kylian. On veut construire la plus grande société dans l’histoire du sport et du divertissement. Kylian veut aussi marquer l’histoire de son sport, être le meilleur de tous les temps, il n’a pas peur de le dire. C’est quelque chose qui nous rapproche. Il va nous aider à construire le produit et aussi en termes de marketing, via son énorme base de fans, à toucher une audience plus large.«