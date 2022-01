Si le PSG possède un effectif pléthorique qui ne laisse finalement que très peu de chance aux jeunes, l’une des priorités du club parisien reste toutefois de conserver ses éléments les plus prometteurs de son centre de formation. Une tâche qui ne s’annonce pas toujours aisée alors que les titis rouge et bleu sont particulièrement prisés, notamment à l’étranger.

Et dans cette optique, L’Equipe nous rapporte que le PSG a entamé des pourparlers concernant deux joueurs extrêmement talentueux : Ayman Kari et Warren Zaire-Emery. Pour le premier cité, son contrat aspirant se terminant en juin prochain et l’Atlético de Madrid ayant d’ores et déjà été annoncé sur les rangs, le club parisien aimerait faire signer son premier contrat professionnel à ce milieu relayeur de 17 ans. Des pourparlers, ardus, ont aussi débuter en ce qui concerne le second cité. Perçu comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, Warren Zaire-Emery attire déjà l’attention à seulement 15 ans. Dans ce dossier, l’objectif du PSG est simple : parvenir à lui faire parapher son premier bail d’ici à mars prochain, date de ses 16 ans, soit l’âge réglementaire pour signer ce genre de contrat.