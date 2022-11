Touché à la cheville suite à un tacle appuyé face à la Serbie, Neymar Jr est out pour le moment. Il devrait néanmoins faire son retour pour les huitièmes de finale, si le Brésil parvient à se qualifier. Deux jours après être sorti à dix minutes de la fin de la rencontre, l’attaquant du PSG a publié quelques photos de l’état de sa cheville et ce n’est pas très rassurant. En effet, sa cheville a triplé de volume et inquiète les supporters de la Seleçao.

Une cheville qui a triplé de volume

Le médecin de la sélection avait d’ailleurs donné plus de précisions sur la blessure du joueur. Il souffrirait d’une « lésion ligamentaire latérale » au niveau de la cheville, accompagnée d’un « petit œdème osseux » qui provoque le gonflement. Sans surprise, le joueur de 30 ans est forfait pour le match contre la Suisse ce lundi. Si le Brésil de Tite ressort vainqueur de cette confrontation, le sélectionneur pourrait ménager sa star et le conserver pour le premier match de la phase finale de la Coupe du monde.