Après sa victoire face à l’Australie mardi dernier (4-1), l’Équipe de France a confirmé sa qualification en huitièmes de finale en s’imposant contre le Danemark aujourd’hui (2-1). Kylian Mbappé a largement contribué à cette victoire en inscrivant un doublé en seconde période après une première partie de rencontre délicate. L’attaquant de 23 ans, élu homme du match à l’issue de cette rencontre, entre un peu plus dans l’histoire de l’Équipe de France.

Mbappé meilleur buteur du Mondial

Pour la deuxième fois de la compétition, le génie français a été élu homme du match et avec déjà trois buts et une passe décisive depuis le début de cette Coupe du monde il marque de son empreinte l’histoire de la sélection. En effet, il devient le 7e meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 31 buts en dépassant ce soir Jean-Pierre Papin et Just Fontaine et en égalisant le nombre de buts inscrits par Zinédine Zidane. Avec cette performance, il est le 2e meilleur buteur de l’histoire des Bleus en Coupe du Monde avec 7 buts derrière Just Fontaine (13 buts) et en passant devant Thierry henry (6 buts).

Il y a un autre record que l’on peut mettre en avant, Kylian Mbappé est le seul joueur avec 7 buts inscrits en Coupe du monde à moins de 24 ans à égalité avec Pelé. Enfin, il est le 3e meilleur buteur en activité en Coupe du Monde derrière Thomas Müller (10 buts à 33 ans), Cristiano Ronaldo (8 buts à 37 ans) et Lionel Messi Messi (8 buts) et devant luis Suarez (7 buts à 35 ans). La star de l’Équipe de France est pour l’instant le meilleur buteur de ce Mondial avec 3 buts et 1 passes décisive en 2 matches.