Les indices sur l’avenir de Galtier au PSG

Après cette élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Christophe Galtier est logiquement remis en cause. Alors que le PSG n’a plus que la Ligue 1 jusqu’au 3 juin prochain, l’heure est aux questions sur l’avenir du coach français. Pour ce dernier, la Coupe du monde en pleine saison n’a pas permis à son staff de récupérer des joueurs opérationnels pour attaquer la deuxième partie de saison. Ces difficultés mettent aussi la lumière sur les deux derniers mercatos ratés par la direction parisienne.

Galtier sur le banc du PSG jusqu’à la fin de la saison

Selon les informations du site GOAL, ces échecs peuvent s’expliquer par différents facteurs. Tout d’abord par rapport à sa gestion de l’aspect tactique. Christophe Galtier est certes un coach très apprécié dans ce vestiaire mais ses changements de systèmes répétitifs pendant la saison n’ont pas plaidé en sa faveur. Selon le site, sa légitimité s’est atténuée peu avant le mondial, lorsqu’il a changé plusieurs fois de système (4 cette saison). Il n’a pas réussi à trouver l’équilibre et a fait de son trio offensif une priorité, chose dont les nouvelles recrues n’ont pas été informées.

On lui reproche de ne pas avoir fait joué davantage les jeunes en première partie de saison, pour leur permettre d’être dans un bon rythme pour la suite de la saison. Des critiques ont été émises sur ses entraînements notamment. Selon GOAL, des joueurs constatent que les entraînements ne sont pas assez intensifs et qu’il n’y a aucun suivi individualisé en termes d’analyse vidéo. En conséquence, certains joueurs ont engagé des analystes privés. Selon le site, Christophe Galtier sera entraîneur du PSG jusqu’à la fin de la saison. Contrairement à ce qui a été annoncé en Espagne, Galtier et Nasser Al-Khelaïfi ne se sont pas rencontré et aucune réunion n’est prévue sur l’avenir du Français.