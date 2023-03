Le PSG, comme l’an passé, s’arrête au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un nouveau revers qu’il faudra digérer. Et pour cela, Luis Campos s’affairerait d’ores et déjà en coulisses.

Encore un échec à mettre à l’actif du PSG. Pas vraiment favori après sa défaite du match aller au Parc des Princes (0-1), le club de la capitale espérait bel et bien inverser la vapeur sur la pelouse du Bayern Munich. Cependant, une copie trop brouillonne plus tard, les Parisiens n’ont eu d’autres choix que de dire au revoir à la Ligue des Champions.

Kylian Mbappé de plus en plus important

Un au revoir hâtif qui pourrait avoir des conséquences. en tout cas, L’Équipe nous indique ce mercredi soir que Luis Campos compterait bel et bien se retourner assez rapidement. En ce sens, le mercato estival occuperait une bonne place dans sa réflexion. Une place qui devrait aller en s’agrandissant dans les semaines à venir. Le but annoncé serait d’ailleurs assez clair : construire autour de Kylian Mbappé. Lui ouvrir la porte à un an de la fin de son contrat ne serait nullement à l’ordre du jour. À l’inverse, outre les différents retours de prêt à gérer, ce qui ne sera pas une mince affaire, Plusieurs joueurs ne seront pas retenus en cas d’offre. Le média cite notamment Juan Bernat ou Carlos Soler. Pour ce qui est d’Hugo Ekitike, rien ne serait encore acté.

Le tout sera également de composer avec le Fair-play financier. L’arrivée de Milan Skriniar libre est déjà une bonne chose en soit puisque L’Équipe nous indique que cela devrait permettre au PSG d’avoir plus de latitude pour recruter un joueur de poids. Un autre défenseur central est notamment espéré en plus du Slovaque. Plus globalement, toutes les lignes devraient bouger. En outre, ne pas prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos augmenterait substantiellement la marge de manœuvre rouge et bleu sur le mercato. Reste que leur sort n’est, pour l’heure, nullement décidé.

En termes de stratégie, Luis Campos miserait sur un certain équilibre. La pierre angulaire se nomme donc Kylian Mbappé. Autour de lui, la direction aimerait offrir une place plus importante aux jeunes pousses du centre de formation. Pour ce qui est des cibles sur le marché, L’Équipe évoque plusieurs noms. En défense, Pau Torres, le central de 26 ans de Villareal, serait une piste privilégiée par le board parisien. Au milieu, Ibrahim Sangaré (PSV) serait toujours suivi, comme en fin de mercato estival. Manu Koné, espoir tricolore de 21 ans évoluant au Borussia Mönchengladbach et originaire de la région parisienne, plairait également beaucoup en interne.

Enfin, c’est dans le secteur offensif que les gros noms sortent. Luis Campos aurait ainsi dans l’idée d’attirer Bernardo Silva. L’international portugais de 28 ans est clairement sur le départ de Manchester City. Il faudra cependant faire avec la concurrence du FC Barcelone dans ce dossier. La presse britannique évoquait d’ailleurs un éventuel bon de sortie à hauteur de 26 millions d’euros pour l’ancien monégasque. Rayan Cherki devrait également faire l’objet d’un nouvel assaut cet été. Enfin, Luis Campos aurait une grosse priorité pour la pointe de l’attaque en la personne de Victor Osimhen. L’ancien lillois brille de mille feux sous les couleurs du SSC Napoli. Lui rêverait apparemment plutôt de la Premier League. L’Équipe nous indique toutefois que le décideur lusitanien essayerait de le convaincre. Mieux, une réunion avec l’agent du Nigérian aurait eu lieu il y a quelques jours de cela. Un dossier qui parait très complexe à finaliser, estime L’Équipe.