Pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, le PSG faisait face au RC Strasbourg dans son antre de la Meinau. Et au terme d’une opposition très prolifique, les deux équipes se sont finalement quittées dos à dos sur le score de 3-3. Alors qu’ils possédaient deux buts d’avance, les Parisiens se sont donc faits rattraper, affichant, une énième fois, une fébrilité défensive très inquiétante. Et pour Eric Rabesandratana, deux joueurs sont clairement à pointer du doigt dans ce naufrage défensif : Gianluigi Donnarumma et Presnel Kimpembe.

« C’était plutôt un match plaisant avec deux équipes qui n’ont pas du tout fermé le jeu. Il y avait beaucoup d’espaces des deux côtés. L’ambiance de ce stade a, en plus, été magnifique. C’est toujours une ambiance particulière à Strasbourg. C’est l’un des coins, avec le RC Lens, où on a le plus d’ambiance en Ligue 1. Tout était réuni pour avoir un beau spectacle. Après, l’aspect défensif côté PSG a été problématique, a estimé Eric Rabesandratana sur les ondes de France Bleu Paris. De manière générale, le PSG encaisse beaucoup trop de buts. Hier, le PSG en a pris trois, dont un au bout de deux minutes de jeu. Ce n’est pas quelque chose qui permet de bien entrer dans un match. Il y a eu un manque de concentration. Pour sa part, Donnarumma prend beaucoup trop de buts. Depuis le match face au Real Madrid, il a totalement sombré. Avant cela, on était plutôt enthousiaste par rapport aux prestations livrées. Là, il n’est plus du tout rassurant. Un autre qui sort du lot, c’est Presnel Kimpembe. Il a totalement raté sa saison. Pour un international français, il y a beaucoup trop de manquements sur cette saison : concentration, technique, tactique… C’est une saison à oublier pour lui. »