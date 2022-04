Nouveau cap franchi pour Kimpembe avec le PSG

Ce vendredi soir, le PSG se rendait dans l’antre bouillant du RC Strasbourg en marge de la 35e journée de Ligue 1 auréolé de son dixième titre de champion de France glané moins d’une semaine plus tôt. Une rencontre assez étrange livrée par les Parisiens, ceux-ci menant de deux buts à 20 minutes du terme avant de se faire rattraper en toute fin de partie (3-3). C’est Kylian Mbappé qui a une nouvelle fois fait le chaud côté rouge et bleu. Auteur d’un doublé et d’une assist pour Achraf Hakimi, l’ancien monégasque a sans nul doute été l’homme du match.

Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe à l’honneur

Un doublé qui a permis à Kylian Mbappé de soigner très largement ses statistiques individuelles. En effet, grâce à cette copie rendue, il conforte un peu plus son statut de meilleur buteur et de meilleur passeur du championnat avec 24 réalisations et 15 passes décisives. Des chiffres tout bonnement ahurissants pour un joueur qui fait la pluie et le beau temps offensivement parlant au PSG. Surtout, Impliqué dans les trois buts de son équipe donc, l’international tricolore a permis au club de la capitale de passer la barre symbolique des 100 buts inscrits cette saison toutes compétitions confondues (101). Cela fait dix années de suite que le PSG atteint ce cap, seul le Bayern Munich fait aussi bien au sein des cinq grands championnats.

Une partie face au RC Strasbourg qui a également été l’occasion de franchir un nouveau cap pour Presnel Kimpembe. En effet, le titi parisien a disputé son 150e match sur les pelouses de l’élite hexagonale ce vendredi soir à la Meinau. Là aussi, un chiffre assez impressionnant pour un joueur qui, pas à pas, a franchi toutes les étapes sous la tunique de son club formateur.