Strasbourg peut encore croire en une qualification européenne la saison prochaine avec son match nul spectaculaire contre le PSG (3-3) en ouverture de la 35e journée. Julien Stéphan, l’entraîneur strasbourgeois a salué le mental de son équipe, qui n’a pas craqué après le but du 3-1 du PSG.

« C’est difficile d’avoir une analyse juste et objective quelques minutes après une soirée comme ça, souligne Stéphan au micro de Prime Video. On a fait une grosse entame. On avait décidé d’attaquer la profondeur. On n’a pas pu breaker très tôt. Kylian nous a fait très mal sur notre première erreur défensive. J’étais plutôt satisfait du premier acte. Mais on n’a pas fait une bonne entame de deuxième mi-temps. À 3-1 pour Paris, à l’image de ce groupe, de ceux qui entrent, Habib, Titi, ce groupe ne lâche rien, il est allé chercher quelque chose d’exceptionnel, c’est presque synonyme de victoire. Cela fait partie de notre ADN de ne rien lâcher, ce sont les valeurs du club, les miennes. Il y a une synergie, on n’est peut-être pas les meilleurs, mais on ne lâche rien, on a montré nos qualités, de la qualité collective, c’est une soirée qui va rester dans les mémoires de ceux qui étaient présents au stade. »