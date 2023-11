Les internationaux du PSG de retour à l’entraînement hier

Vendredi soir (21 heures, Prime Video), le PSG reçoit Monaco. Un match placé juste après la trêve internationale. La plupart des joueurs concernés par cette dernière sont revenus à l’entraînement.

Le PSG entame un calendrier important pour la suite de sa saison. Vendredi soir, en ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – l’AS Monaco dans le choc entre le premier et le troisième du championnat. Quatre jours plus tard, toujours au Parc, les Rouge & Bleu défieront Newcastle en Ligue des Champions, match ultra-important pour la qualification en huitièmes de finale. Pour ces matches clés et la fin de la première partie de saison, Luis Enrique aura besoin de toutes ses forces vives. Même s’il devra faire sans Warren Zaïre-Emery jusqu’à la fin de l’année et de Marquinhos pour Monaco et possiblement Newcastle, le technicien espagnol a pu voir la plupart de ses internationaux retrouver le Campus PSG depuis le début de la semaine.

Kylian Mbappé déjà de retour à l’entraînement

Il était en tout quinze à avoir rejoint leurs sélections nationales respectives. Fabian Ruiz, Vitinha, Gonçalo Ramos et Milan Skriniar, qui étaient concernés par un match dimanche dernier, ont retrouvé le centre d’entraînement du PSG mardi, comme le rapporte Le Parisien. Ils y ont retrouvé Marco Asensio et Presnel Kimpembe, blessés de longue date et qui ont repris l’entraînement collectif, ces dernières semaines pour l’Espagnol, et ces derniers jours pour le titi. Ils ont aussi côtoyé Danilo Pereira, qui a, lui aussi, retrouvé l’entraînement collectif après sa blessure avant la trêve internationale. « Bradley Barcola, qui a joué lundi contre la Corée du Sud avec les Espoirs français, se trouve dans de bonnes dispositions physiques et a également participé. » Le quotidien francilien explique que la surprise du jour vient de Kylian Mbappé. En général, après un match joué, comme cela a été le cas contre la Grèce mardi, il est souvent en soins. Mais ce mercredi, il a participé à la séance avec ses coéquipiers. Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, qui ont joué mardi, étaient bien présents au Campus PSG hier mais ils sont passés entre les mains des kinésithérapeutes et des physiothérapeutes pour effectuer des soins.