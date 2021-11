Les jeunes du PSG en plein doute

On le sait, Mauricio Pochettino, et plus généralement le PSG, n’est pas vraiment enclin à faire évoluer de jeunes pousses de manière régulière au sein de son effectif. À défaut, le club préfère s’appuyer sur des joueurs d’expérience, même moyens. Un état de fait qui à le mérite de susciter le doute chez nombre de titis parisiens, nous expose ce jour RMC.

Éric Junior Dina-Ebimbe au premier plan. En effet, même s’il fait partie des jeunes les plus utilisés depuis le début de l’exercice en cours, le milieu de terrain de 20 ans juge son temps de jeu trop insuffisant. Et comme le révélait L’Equipe il y a peu, RMC confirme que le joueur prêté à Dijon la saison passée a demandé un bon de sortie dès cet hiver à ses dirigeants. Une requête que le PSG pourrait bien accepter, nous indique le média, à conditions, bien entendu, que le club de la capitale s’y retrouve financièrement parlant. Néanmoins, la volonté première de Mauricio Pochettino et Paris seraient de conserver leur élément jusqu’au terme de la saison. Plusieurs clubs seraient, d’ores et déjà, venus aux renseignements pour Éric Junior Dina-Ebimbe : Fribourg, Grenade et deux écuries transalpines.

RMC explique, en outre, que beaucoup de jeunes, notamment ceux de la génération 2004, seraient en pleine réflexion concernant leur avenir au sein de leur club formateur. Les titis franciliens estiment, en effet, ne pas avoir la latitude nécessaire dans le groupe professionnel. Ainsi, des éléments extrêmement prometteurs tels que Xavi Simons ou Edouard Michut, tout comme d’autres n’ayant pas encore signé de contrat professionnel, doutent de leur avenir à Paris. De son côté, le PSG parle, lui, de mérite en expliquant que ces derniers doivent en faire plus pour se frayer un chemin au sein de l’effectif rouge et bleu.