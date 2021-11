Prêté au Dijon FCO l’an passé, Éric Junior Dina-Ebimbe a fait une entrée remarquée au sein du groupe de Mauricio Pochettino en début d’exercice. En effet, le technicien argentin semble apprécier son profil, n’hésitant pas à le convoquer dans son groupe et à lui donner du temps de jeu. Pour le site officiel rouge et bleu, le titi parisien s’est confié sur son ressenti en tant que joueur professionnel du PSG.

Le milieu de terrain a exprimé toute sa satisfaction d’être parvenu à devenir joueur professionnel au PSG, son club de cœur, même si cela n’a pas été de tout repos : Après un long chemin, j’ai réussi à réaliser un rêve, qui est de jouer pour mon club de coeur, le club que j’aime dans la ville où j’ai grandi. C’était une grande fierté pour mes parents d’être avec moi ce jour où j’ai signé mon premier contrat professionnel. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais, j’ai beaucoup de beaux souvenirs, mais celui-là était vraiment incroyable. (…) Il y a des périodes plus compliquées. Quand j’ai fait la transition de la formation au Centre de Formation par exemple. On commence à grandir, il y a les problèmes physiques qui arrivent, tout ne se passe pas forcément comme on le voudrait. Les coaches sont plus exigeants, il y a plus de concurrence, ce sont forcément des moments où tu doutes. Mais il faut rester concentré et garder la tête sur les épaules, il faut bosser pour continuer à progresser.«

Dans un second temps, Éric Junior Dina-Ebimbe a indiqué que Presnel Kimpembe était le joueur qui l’inspirait le plus, notamment du fait de son parcours et de sa détermination : « Presnel est un exemple pour nous. Son parcours, son courage… On sait que même si c’est compliqué au début, il ne faut rien lâcher, et continuer à travailler. Il est un vrai exemple pour moi parce qu’au final, avec du travail et de la persévérance, on peut arriver à tout.«