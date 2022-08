C’est ce 12 août 2022 que France Football dévoile la liste des joueurs nommés pour le Ballon d’Or. A partir de 18h30 au compte-gouttes, les noms des joueurs tomberont, par catégories. En effet, ces derniers seront divisés dans les listes pour le Prix Puskas pour le plus beau but de l’année, le Trophée Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, le Trophée Yachine remis au meilleur gardien du monde, le Ballon d’Or féminin pour la meilleur joueuse du monde, et enfin le Ballon d’Or reviendra au meilleur joueur du monde. Le Paris Saint-Germain pourrait être concerné dans différentes catégorie. La cérémonie se tiendra le 17 octobre prochain.

Liste complète des nommés au Trophée Kopa

Karim Adeyemi (Allemagne / RB Salzbourg puis Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (Angleterre / Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (France / Real Madrid)

Gavi (Espagne / FC Barcelone)

Ryan Gravenberch (Pays-Bas / Ajax Amsterdam puis Bayern Munich)

Josko Gvardiol (Croatie / RB Leipzig)

Nuno Mendes (Portugal / PSG)

Jamal Musiala (Allemagne / Bayern Munich)

Buyako Saka (Angleterre / Arsenal)

Florian Wirtz (Allemagne / Bayer Leverkusen)

Nuno Mendes est nommé dans cette catégorie pour la deuxième année consécutive. Un prix remporté par Kylian Mbappé en 2018.

Liste complète des nommés au Trophée Yachine

Alisson (Brésil / Liverpool)

Yassine Bounou (Maroc / FC Séville)

Thibaut Courtois (Belgique / Real Madrid)

Ederson (Brésil / Manchester City)

Hugo Lloris (France / Tottenham)

Mike Maignan (France / AC Milan)

Edouard Mendy (Sénégal / Chelsea)

Manuel Neuer (Allemagne / Bayern Munich)

Jan Oblak (Slovénie / Atlético de Madrid)

Kevin Trapp (Allemagne / Eintracht Francfort)

Si la liste est peu contestable, l’absence de Gianluigi Donnarumma est tout de même à souligner.

Liste complète des nommées pour le Ballon d’Or Féminin

Selma Bacha (France / Lyon)

Fridolina Rolfö (Suède / FC Barcelone)

Vivianne Miedema (Pays-Bas / Arsenal)

Lucy Bronze (Angleterre / Manchester City puis FC Barcelone)

Sam Kerr (Australie / Chelsea)

Christiane Endler (Chili / Lyon)

Lena Oberdorf (Allemagne / Wolfsburg)

Kadidiatou Diani (France / PSG)

Catarina Macario (Brésil / Lyon)

Alexia Putellas (Espagne / FC Barcelone)

Asisat Oshoala (Nigeria / FC Barcelone)

Marie-Antoinette Katoto (France / PSG)

Millie Bright (Angleterre / Chelsea)

Trinity Rodman (Etats-Unis / Washington Spirit)

Ada Hegerberg (Norvège / Lyon)

Voici une jolie récompense pour Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, toutes deux demi-finalistes de la dernière édition de la Champions League avec le PSG. Une liste qui fait forcément la part-belle aux Lyonnaises et aux Barcelonaises.

Liste complète des joueurs nominés pour le Ballon D’Or

Thibaut Courtois

Mohamed Salah

Rafael Leao

Joshua Kimmich

Christopher Nkunku

Trent Alexander-Arnold

Vinicius Jr

Bernardo Silva

Luiz Diaz

Robert Lewandowski

Ryad Mahrez

Casemiro

Eung-Min Son

Fabinho

Karim Benzema

Mike Maignan

Harry Kane

Darwin Nunez

Phil Foden

Sadio Mané

Sébastien Haller

Luka Modric

Antonio Rudiger

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Dusan Vlaovic

Virgil Van Dijk

Joao Cancelo

Kylian Mbappé

Erling Haaland

Seul Kylian Mbappé représente ainsi le PSG dans cette liste définitive des nominés au Ballon d’Or. Si cela reste logique, les non-présences de Neymar Jr et surtout de Lionel Messi vont certainement faire beaucoup parler.