Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG disputera son premier match de la saison 2022-2023 au Parc des Princes. À cette occasion, le club de la capitale recevra le Montpellier Hérault dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Et à deux jours de ce match, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Et le coach des Rouge & Bleu n’a éludé aucune question notamment au sujet du mercato parisien. Il a aussi évoqué le niveau de Lionel Messi et l’intégration de Kylian Mbappé dans le trio offensif.

La préparation du match

« On s’est remis au travail très rapidement en début de semaine pour confirmer tout ce qu’on a vu de bon de l’équipe. J’en ai parlé aux joueurs, on a bien travaillé. Évidemment, j’ai suivi le premier match de Montpellier face à Troyes (3-2) et j’ai vu de bonnes choses. Il y a certains points sur lesquels on devra s’appuyer. On aura une équipe joueuse et combative avec des joueurs de talent comme Savanier qui est arrivé en forme. Il peut y avoir du danger sur le plan offensif car ils ont du potentiel. Après, à nous d’amener et de faire en sorte qu’on puisse être sur la même dynamique, la même intensité et la même envie de faire les choses collectivement. »

Neymar et Messi en forme, de bon augure pour le retour de Mbappé ?

« La semaine dernière, on n’a pas voulu prendre de risque par rapport à une petite gêne. Il a fait une semaine complète. On a travaillé toute la semaine cette association du trio offensif. Sachant que Pablo Sarabia nous donne aussi satisfaction. Il faut que Kylian rentre dans la compétition le plus vite possible. Il a besoin de cela. Ce sera aussi le premier match au Parc des Princes devant notre public. Evidemment que nous avons travaillé des associations et aussi un peu le replacement. »

Impatient de jouer le premier match au Parc

« Oui de l’impatience. Pas de la nervosité mais une réelle envie de découvrir le Parc, cette fois-ci du bon côté, sur le banc de droite. C’est le premier match à domicile. Sur les deux premiers matches officiels, les joueurs ont été très bien dans le comportement, l’investissement et dans la manière de jouer et on doit être capables de rééditer ce genre de comportement et performance pour nos supporters. »

Comment va-t-il intégrer Mbappé aux côtés de Messi et Neymar

« Il n’y a aucune difficulté à l’intégrer. Vous vous en rendez compte du privilège d’un entraîneur de pouvoir compter sur Kylian dans ce trio offensif. Je le répète encore une fois, c’est un grand privilège. Certes, Il a été perturbé dans sa préparation avec sa suspension. Il a finalement eu peu de temps de jeu dans sa préparation parce qu’il y avait l’objectif de préparer au mieux l’effectif sur le Trophée des Champions. Il n’a pas beaucoup de minutes dans les jambes mais il est en forme. La petite gêne qu’il avait à la veille du match face à Clermont a complètement disparu avec les soins mis en place. Il est revenu très dynamique cette semaine. J’ai aussi beaucoup travaillé sur les associations cette semaine. J’ai aussi beaucoup regardé ce qui a été fait la saison dernière dans les différents schémas et animations offensives. Ils ont l’habitude de jouer ensemble tous les trois. Ils ont été très performants. C’est vrai qu’actuellement Ney’ et Leo, qui ont fait la totalité de la préparation et qui ont deux matches de 90 minutes, ils sont un peu plus dans le rythme. Je n’ai aucune crainte que Kylian soit rapidement dans le rythme. Après, sur la durée du match, on verra. Ils savent jouer les uns pour les autres et évidemment que c’est un gros atout supplémentaire d’avoir Kylian avec nous. »

Au sujet de la gestion des gardiens Donnarumma et Navas

« Ma position a été très claire. J’ai voulu être très transparent sur ça. J’ai fait un choix en nommant Gigio numéro 1 et Keylor numéro 2. Je ne peux pas juger sur est-ce que Gigio est mieux parce que je n’ai pas de repères par rapport à la saison dernière. Les entraînements se passent bien entre les uns et les autres. Gigio me semble épanoui ce qui est normal quand vous êtes appelé à être le numéro 1. C’est évidemment beaucoup plus difficile pour Keylor, mais à travers les séances d’entraînement il est très performant. C’est un grand compétiteur à qui on doit donner beaucoup de respect de par son parcours et ses trophées qu’il a pu remporter. J’ai fait ce choix-là. Après, j’ai toujours dit que ce seraient les performances qui font qu’un numéro 2 peut aller chercher un numéro 1, c’est aussi ça la compétition. Quant à savoir si Keylor accepte le fait d’être numéro 2, non. Et heureusement. Il ne l’accepte pas car il a un tel parcours, c’est très dur pour lui. Je sais que Keylor a des sollicitations. Aujourd’hui, à l’entraînement, sur ce que je vois, il se comporte en très grand professionnel et en très grand compétiteur. »

Est-il surpris par Messi

« Je ne peux pas être surpris, parce que lorsque vous avez un tel palmarès et que vous avez joué autant de matches en étant décisif, c’est que vous êtes un très grand professionnel. Et il le confirme depuis le 4 juillet. Il est impliqué dans toutes les séances, souriant, et il échange avec ses partenaires. Il est une source d’exemple pour nos joueurs. J’apprécie chaque instant de le voir sur le terrain et de lui dire bonjour tous les jours car il représente l’exemple à suivre dans son investissement. Il a quasiment tout gagné. il lui manque le plus gros des trophées, le Mondial, mais en club il a tout gagné. Il a eu des distinctions individuelles mais il n’est pas rassasié. Je le trouve épanoui. Quand Leo sourit, l’équipe sourit. Et à l’entraînement c’est pareil. il est aimé et admiré de ses partenaires. »

A-t-il un autre système que le 3-4-1-2 en cas de problème ?

« Sur les difficultés, ça peut être les absences. On fait en sorte d’avoir un effectif où quasiment tous les postes sont doublés. Il y a aussi des joueurs qui sont polyvalents. Sur le plan offensif, on a recruté le jeune Hugo (Ekitike) et Pablo (Sarabia) a une telle intelligence dans le jeu qu’il peut pallier l’absence d’un des trois (offensifs) dans différents registres. Il a su le faire dans les deux matches qu’il a joué et aussi en préparation. Après, est-ce que je peux changer de système. Je peux changer d’animation et j’ai une réflexion sur ça. On verra sur l’enchaînement des matches, où il faudra aussi aérer et laisser récupérer les joueurs soit en cours de match, soit en début de match. je vais essayer de faire en sorte de garder cette animation-là, que ce soit l’animation défensive mais aussi offensive. il peut y avoir des variantes et notamment on peut penser se retrouver avec un milieu à trois. Et avec une défense à quatre ? Non. »

Une forme de regret de voir partir Kalimuendo ?

« Non, je suis heureux pour lui. Au club, on est heureux pour lui. On a été très clair dès la reprise concernant Arnaud. Il sortait d’une très belle saison avec Lens et il aspire à avoir un temps de jeu beaucoup plus important, voire plus que ce qu’il avait à Lens. Ici, ça aurait été difficile. Il s’est très bien préparé avec l’équipe pour les premiers matches. Mais il était clair dès le départ qu’Arnaud allait nous quitter, soit à l’étranger ou en France. Il a eu le grand mérite de se concentrer sur sa préparation et il va arriver à Rennes, même si rien n’est encore fait de manière officielle, prêt et bien préparer comme un grand professionnel. il nous a apporté des bonnes choses dans la préparation, mais il était clairement défini qu’Arnaud allait nous quitter. Et évidemment, on lui souhaite bonne chance et on aura un regard attentif sur ses performances. »

Attend-il un autre attaquant et quel profil ?

« Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant avec un calendrier très chargé jusqu’au 13 novembre puis l’arrivée de la Coupe du monde. Le club travaille énormément. Je suis en relation directe avec Luis Campos et qui est lui-même en relation directe avec le président. il ne faut pas se tromper et faire n’importe quoi. Après, il y a ce qui est réalisable et ce qui ne l’est pas. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie sur cela. Je sais que le club ne prendra pas pour prendre et empiler un joueur. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée et le club travaille dans ce sens-là. Mais à savoir si un joueur va arriver d’ici la clôture du mercato, moi je ne peux pas vous le confirmer. Mais par contre le club travaille dur sur ce poste-là. »

Ce que représente le premier match au Parc pour lui

« Je pense qu’il va y avoir de l’émotion parce que ça va être plein et que ce sera le premier match de la saison. Je suis très heureux d’être là. Je pense qu’on aura un accueil chaleureux parce que les joueurs méritent un accueil chaleureux depuis le 4 juillet. Le passé, c’es le passé. Il y a un nouveau cahier vierge qui s’est ouvert le 4 juillet. Les joueurs travaillent durs depuis le 4 juillet, ils ont été irréprochables en tournée et dans la préparation. Ils ont été bons et et efficaces contre Nantes (4-0) et Clermont (5-0), il y a un bon état d’esprit. Je veux que mon équipe amène les supporters à être derrière eux en terme de comportement, d’investissement, d’intensité et de rythme. Il faut qu’on soit irréprochables dans ce domaine-là. Evidemment qu’il faut l’emporter, mais il y a plus de chance de l’emporter quand on est irréprochables en mettant de l’intensité et qu’on joue pour les autres. C’est ce que je vois depuis le 4 juillet et il n’y a aucune raison que je ne vois pas ça samedi soir au Parc des Princes pour notre première. Après, je n’ai pas de message à faire passer (à nos supporters), c’est plutôt nous qui devons faire passer un message. »

Quel plan pour Icardi ?

« Evidemment que ça n’a pas été facile. J’ai vu Mauro en début de semaine à la reprise. Son absence au dernier match était lié à un choix purement sportif. Je l’ai vu en début de semaine pour lui préciser que je vais restreindre le groupe et que je ne vais pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons et je pense qu’il est important pour lui qu’il se relance. Est-ce qu’il aspire à trouver un club de Ligue des champions ou dans un championnat précis, je ne le sais pas. Mais à la fois dans l’intérêt de Mauro et aussi du club, il faut trouver le meilleur compromis possible, c’est-à-dire trouver un club où il peut exprimer ses qualités. Il n’a pas tout perdu comme ça, mais c’est vrai que ça fait deux ans que c’est difficile. À un certain moment, le fait de changer de lieu, d’endroit ou de retrouver un endroit plus favorable permet de relancer une carrière. »