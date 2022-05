Les joueurs qui pourraient rapporter gros au PSG

Le PSG possède un effectif pléthorique. Lors du mercato estival, les Rouge & Bleu voudront dégraisser et ont ciblé plusieurs joueurs sur lesquels ils ne comptent plus. Ce mercredi soir, Le Parisien a fait le point sur les « seconds couteaux qui pourraient rapporter gros » lors du mercato estival. Le quotidien francilien estime à 200 millions, avec les chiffres de Transfermarkt, les ventes des Rouge & Bleu s’ils vendent les joueurs qu’ils souhaitent. Arrivée pour 50 millions d’euros au PSG après une première année en prêt prometteuse, Mauro Icardi a complètement disparu de la rotation de Mauricio Pochettino. Plusieurs blessures ont aussi tronqué sa saison. Malgré ce constat, l’international argentin garde une belle côte en Italie. Transfermarkt estime l’attaquant à 28 millions d’euros.

Julian Draxler et Thilo Kehrer se sentent bien à Paris

Leandro Paredes est un joueur convoité, notamment en Italie (Juventus, Inter Milan, AS Roma). Mais le milieu de terrain, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023, ne souhaiterait pas quitter le PSG. Le quotidien francilien explique que son transfert pourrait rapporter 20 millions d’euros. Avec encore un an de contrat, Thilo Kehrer se sent bien à Paris. « Il n’est pas certain qu’il veuille partir » comme son compatriote Julian Draxler. Peu utilisé cette saison, Abdou Diallo est dans le flou pour son avenir. Son entourage sonde le marché mais il ne prendra une décision que quand il connaîtra le nom du futur entraîneur des Rouge & Bleu. Décevant depuis son arrivée, Georginio Wijnaldum pourrait déjà partir cet été. Si des offres arrivent sur la table des dirigeants parisiens, elles seront étudiées. Eric Junior Dina Ebimbe pourrait rapporter cinq millions d’euros, comme Colin Dagba, qui veut partir afin d’avoir du temps de jeu.

Le PSG aimerait également se débarrasser de Layvin Kurzawa, mais son salaire est un frein. Marcin Bulka devrait voir Nice lever son option d’achat (2 millions d’euros), « West Ham pourrait faire de même avec Alphonse Areola (12 millions d’euros). La Real Sociedad veut conserver Rafinha« , indique le Parisien. Arnaud Kalimuendo, prêté et performant à Lens, ne manque pas de prétendant si le PSG ne souhaite pas le conserver. Prêté au Sporting, Pablo Sarabia réalise une très belle saison au Portugal (20 buts et 9 passes décisives). Il pourrait rapporter plus que son prix d’achat (18 millions d’euros) même si les dirigeants parisiens pourraient vouloir le conserver. « Paris, malgré son désir de vendre, devra bien garder un effectif à la hauteur« , conclut le quotidien francilien.