Le PSG possède un effectif pléthorique. Cet été, les dirigeants parisiens voudront dégraisser et ont déjà placé des joueurs sur la liste des transferts. Parmi eux, Julian Draxler et Thilo Kehrer. Après de très bons débuts sous le maillot Rouge & Bleu à son arrivée en janvier 2017, l’international allemand a peu à peu flanché pour finir par passer plus de temps sur le banc que sur le terrain. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin 2020, Leonardo a décidé de le prolonger de quatre ans. Même s’il joue peu, Draxler se sent bien à Paris et a décliné les propositions cet hiver. Alors qu’il y a quelques jours, il envisageait un départ cet été pour avoir du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde, il aurait changé d’avis.

Draxler et Kehrer s’accrochent au PSG

Selon les informations de Sky Sport Allemagne, l’ancien de Schalke 04 ne compte quitter le PSG uniquement pour un cador européen. Heureux à Paris, Julian Draxler attend son premier enfant. Ce serait également une raison pour ne pas quitter la capitale française. De son côté, Thilo Kehrer a un plan pour son avenir. Il compte aller au bout de son contrat, qui prend fin le 30 juin 2023, afin d’être libre de son choix pour son futur club. Il compte également sur la Coupe du Monde pour faire monter sa côte et ainsi obtenir une meilleure prime à la signature.