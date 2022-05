Le PSG Handball concède le nul contre Kiel (30-30)

Ce mercredi soir, le PSG Handball recevait Kiel dans le cadre du quart de finale aller de l’EHF Champions League. C’est le club allemand qui réalise un meilleur départ, avec une avance qui monte à quatre buts d’avance assez rapidement (1-5, 6e). Les coéquipiers de Nikola Karabatic n’arrivent pas à faire leur retard durant cette première période, Kiel réussissant à conserver trois buts d’avance pendant les 15 premières minutes de la rencontre (6-9, 14e). À dix minutes de la fin, les Rouge & Bleu vont accélérer et revenir à un but (9-10, 19e) et même réussir à égaliser (11-11, 21e). Mais les Allemands vont réussir à rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance (14-16).

La seconde période débute mal pour le PSG Handball, qui ne marque pas pendant quatre minutes. Kiel en profite pour prendre le large (15-19, 34e). Comme en première mi-temps, les Parisiens vont réussir à revenir dans le match jusqu’à de nouveau égaliser (21-21, 44e). La suite de la rencontre va osciller entre + 1 pour Kiel et score de parité. Les deux équipes se quittent sur un match nul (30-30). La qualification pour le Final Four de la compétition se jouera donc en Allemagne jeudi prochain. Dans l’autre quart de finale du jour, le FC Barcelone s’est imposé sur le parquet de Flensburg (29-33). Demain, les deux autres quarts de finale se joueront. Veszprem reçoit Aalborg alors que Montpellier reçoit Kielce.

Le match a été retardé de quelques minutes en raison d’une chute accidentelle des tribunes d’une personne sur deux photographes. Dans un communiqué, le PSG Handball a fait savoir que les trois personnes « ont immédiatement été prises en charge par le staff médical du Club ainsi que l’équipe de médecins en charge de la surveillance sanitaire de la compétition, avant d’être évacués vers l’hôpital le plus proche pour y effectuer un bilan complet. Leur pronostic vital n’est pas engagé.«

Le communiqué du PSG Handball

Quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain Handball au THW Kiel, ce mercredi soir, une personne a accidentellement chuté de la tribune sur deux photographes placés en arrière-but. Les trois blessés ont immédiatement été pris en charge par le staff médical du Club ainsi que l’équipe de médecins en charge de la surveillance sanitaire de la compétition, avant d’être évacués vers l’hôpital le plus proche pour y effectuer un bilan complet. Leur pronostic vital n’est pas engagé. Suite à cet incident, le coup d’envoi du quart de finale de l’EHF Champions League a été retardé de plusieurs minutes. Le Paris Saint-Germain Handball souhaite un prompt rétablissement aux trois personnes accidentées et suivra avec attention l’évolution de leur état de santé dans les jours à venir.