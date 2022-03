Les joueuses du PSG s’affichent autour du Parc des Princes

Les joueuses du PSG réalisent une très bonne saison. Deuxième de D1 Arkema à trois points du leader lyonnais, le club de la capitale s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir éliminé successivement Lyon (3-0) et Montpellier (1-3). Après une phase de poules parfaite en UEFA Women’s Champions League (six victoires en six matches), les Parisiennes affronteront le Bayern Munich en quarts de finale de la compétition. Les deux matches se joueront le 22 mars – à Munich – et le 30 mars au Parc des Princes.

Depuis ce matin, 11 portraits des joueuses du PSG ont été placés sur les grilles du Parc des Princes comme le rapporte le PSG dans un communiqué. « Les portraits s’affichent du côté de la rue du Commandant Guilbauld dans la continuité du 11 de légende masculin. » Le club de la capitale dévoile les raisons de cette initiative. « La mise en avant de l’équipe féminine au Parc des Princes s’inscrit dans le cadre de la campagne #MarchforEquality mise en place par la Fondation Paris Saint-Germain. Tout au long du mois de mars, la Fondation sensibilise à l’égalité hommes-femmes à travers ses différents programmes à l’image d’Allez les Filles, Allez les Femmes, l’École Rouge & Bleu ou encore la Cantine Solidaire. »