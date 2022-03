Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Après un match maîtrisé et dominé à l’aller, le club de la capitale a une petite avance grâce au but de Kylian Mbappé dans les dernières secondes du match. Ce dernier qui inquiète les supporters Rouge & Bleu depuis hier. Touché à la cheville lors du dernier entraînement au Camp des Loges, le numéro 7 parisien figure dans le groupe mais est encore incertain. Stéphane Bitton est revenu sur ce coup dur.

« Que pouvait-il arriver de pire au PSG que la blessure de Kylian Mbappé à deux jours du déplacement de tous les dangers ? […]Le PSG est quasiment incapable de faire basculer un match en sa faveur en l’absence de l’international français comme on a encore pu le voir samedi contre Nice, assène le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris.[…]Mbappé qui a mal au pied et c’est la Tour Eiffel qui vacille. […]Le champion du Monde s’est fait marcher sur le pied gauche par Idrissa Gueye. Un geste malheureux et il ne faut surtout pas accabler le récent vainqueur de la CAN. Ça fait partie malheureusement des aléas des sports de contact. Donc pas de chance pour Mbappé et pas de chance pour le PSG.«