UWCL – Les Féminines du PSG affronteront le Bayern Munich

Les Féminines du PSG ont réalisé une phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League exceptionnelle avec six victoires en six matches, 25 buts marqués et 0 encaissé. Ce lundi après-midi, les tirages au sort des quarts de finale et des demi-finales de la compétition ont été réalisés.

Le PSG sera opposé au Bayern Munich lors des quarts de finale de la compétition. L’autre club français – l’Olympique Lyonnais affrontera la Juventus de Turin. Il y aura aussi un classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les coéquipières de Grace Geyoro se déplaceront en Allemagne le mardi 22 ou le mercredi 23 mars 2022 et recevront les championnes d’Allemagne en titre le mercredi 30 ou le jeudi 31 mars en France. Si les deux clubs français s’imposent, ils s’affronteront en demi-finale. Le PSG recevrait alors au match retour.

Les quarts de finale

Bayern Munich / Paris Saint-Germain

Juventus Turin / Lyon

Arsenal / Wolfsburg

Real Madrid / FC Barcelone

Les possibles demi-finales