Les jours de Neymar au PSG seraient comptés

Le marché des transferts d’hiver vient à peine d’ouvrir ses portes que le PSG fait parler de lui pour le mercato … estival. En effet, le club de la capitale se projetterait à l’été prochain afin de préparer au ieux ses plans. En ce sens, Neymar aurait été désigné par sa direction afin de plier bagage.

C’était un des feuilletons de l’été 2022 sur la planète football et il devrait également l’être pour l’été 2023. L’histoire d’amour entre le Paris Saint-Germain semble ne pas être la plus simple à vivre et à suivre. A tel point que c’est au moment où Neymar réalise ses plus belles performances en Rouge & Bleu que la direction du club de la capitale penserait à se séparer de son numéro 10. Cependant, du côté du joueur, l’option de quitter ne PSG n’est guère envisagée. En effet, selon nos confrères espagnols de Sport, Neymar pourrait penser à changer d’air à la seule condition qu’un cador européen puisse récupérer son contrat actuel. En effet, avec un bail courant jusqu’en 2026, le Brésilien perçoit un salaire annuel de près de 40 millions d’euros et n’entend pas s’asseoir dessus. Ce contrat mirobolant est, en partie, responsable de la volonté qui émerge du côté de la direction du club de la capitale de se séparer de Neymar.

Objectif : réduire la masse salariale

En effet, le board Rouge & Bleu, toujours selon Sport, serait embêté par le salaire de Neymar. En ce sens, l’idée pour le mercato d’été 2023 serait montrer la porte de sortie à l’ancien du FC Barcelone afin de considérablement faire baisser la massa salariale du PSG. Des raisons économiques qui sont en parfaite corrélation avec les idées sportives des dirigeants du Paris Saint-Germain qui avec le départ de Neymar pourrait se concentrer sur une structure sportive montée autour d’un duo Messi – Mbappé. En ce sens, une indemnité de 100 millions d’euros pourrait suffire pour voir le PSG accepter le départ de sa star brésilienne.