Arrivé au PSG lors du mercato estival 2022, Hugo Ekitike a réalisé l’un de ses rêves en rejoignant le club de la capitale il y a quelques mois. Et le Français a un objectif clair en tête : s’imposer sur la durée chez les Rouge & Bleu.

Prêté avec option d’achat par le Stade de Reims l’été dernier, Hugo Ekitike ne s’est pas encore adapté pleinement à son nouvel environnement. Malgré des statistiques en hausse lors des dernières rencontres (2 buts et 2 passes décisives lors des 4 derniers matches), l’attaquant de 20 ans montre encore quelques lacunes dans le jeu. Mais, l’ancien Rémois compte bien s’imposer au fil des mois chez les champions de France en titre. Dans une vidéo publiée (My Journey to Paris) sur la chaîne Youtube du club parisien, Hugo Ekitike est revenu sur ses ambitions avec le PSG, la différence avec le Stade de Reims ou encore sa courte expérience au Danemark (six mois en 2021 au Velje BK). Extraits choisis.

La différence entre le Stade de Reims et le PSG

« Ça n’a rien à voir. On rentre dans la sphère des plus grands clubs du monde. Paris, c’est un club incroyable, le plus grand club de France. Donc forcement, ça n’a rien à voir avec Reims. Ce n’était pas un choix compliqué. Paris, c’était le club que je regardais le plus en dehors de Reims sur les matches de Ligue des champions des dernières années. Forcement, parce qu’il y avait les joueurs que j’aimais regarder. Pour moi, c’était évident, le choix de Paris était logique. »

Ses ambitions avec le PSG

« M’imposer ici. Gagner beaucoup de matches et de trophées. Marquer beaucoup de buts et être décisif le plus possible. Prendre du plaisir parce que jouer au football c’est prendre du plaisir. Et écrire mon histoire ici. »

C’est comment de côtoyer Neymar, Messi et Mbappé

« Ça y est, je les connais maintenant (rires). Je pense surtout que c’est bien pour moi parce que ça va me permettre d’apprendre, même si je ne m’en rends pas forcement compte à l’entraînement. Ça fait de moi un joueur plus prêt et vous allez bientôt voir ça sur le terrain. »

2 buts et 1 passe décisive sur les 4 derniers matches pour Ekitike 💪



Il faut continuer comme ça Hugo 🌟🇫🇷#RCLPSG pic.twitter.com/uCdKAcBTii — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 1, 2023

Son expérience au Danemark en 2021

« J’avais besoin de temps de jeu. Après, c’est vrai que je suis parti dans un endroit où le championnat est assez rugueux. Il y a beaucoup de duels, mais c’était surtout pour prendre de l’expérience en professionnel. Franchement, c’était une bonne expérience, c’est là que tout commence pour moi (…) Ça m’a changé complètement. C’est là-bas que j’ai découvert sur moi-même, la vie et les autres parce que j’étais resté longtemps dans mon cocon à Reims même si ce n’était pas forcément facile. Là, c’était ma vraie expérience où je me suis vraiment mis dans le dur et j’en suis ressorti plus fort. Ça m’a servi sur tous les points. J’ai connu des situations vraiment compliquées. J’ai appris la résilience et la patience et si je suis là aujourd’hui c’est en grande partie grâce à ce passage. »

Son jeu a-t-il évolué avec cette expérience au Danemark ?

« Je ne pense pas que mon jeu ait forcément évolué. Je suis resté le même joueur. Mais, je dirais que j’ai encore plus pris confiance en moi, même si je suis un joueur très confiant de base. Je savais que j’avais toutes les armes mentales pour attaquer la Ligue 1. »