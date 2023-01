Sacré champion du monde au Qatar avec l’Argentine, Leo Messi a bénéficié et profité de ses jours de repos accordé par le PSG. C’est hier que La Pulga a effectué son retour à Paris, et aujourd’hui au Camp des Loges. L’occasion pour le septuple Ballon d’Or d’être accueilli comme il se doit par son club.

Leo Messi a retrouvé le chemin de l’entraînement aujourd’hui au centre Ooredoo. En amont de la séance de ce mercredi 4 janvier, l’Argentin a été accueilli par une haie d’honneur de ses coéquipiers, du staff et du personnel du Camp des Loges. Luis Campos, présent pour l’occasion, a remis un trophée honorifique au numéro 30 du PSG. Ce retour et cet accueil ont ravi La Pulga : « Je suis heureux d’être revenu. Je veux remercier tout le monde pour l’accueil que j’ai reçu, de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff. Je suis content et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent« , a déclaré Messi au micro des médias officiels du club.

Le retour de Leo Messi au Centre d'entraînement ! 🎥✨ pic.twitter.com/Dsgn1dykvC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023 Twitter : @PSG_inside

Et la première échéance pour Leo Messi avec le PSG devrait se tenir le mercredi 11 janvier prochain (21h sur Canal +) avec la réception d’Angers au Parc des Princes dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats. En attendant, son retour du jour s’est fait avec « un petit moment en salle » avant de rejoindre ses coéquipiers sur la pelouse et « retoucher le ballon pour retrouver des sensations en marge de son retour à la compétition » précise le Paris Saint-Germain sur son site officiel.