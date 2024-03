Les légendes du PSG se retrouvent pour la Kings World Cup

Deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain se réunissent pour une nouvelle compétition. Neymar Jr et Zlatan Ibrahimovic n’ont pas eu l’occasion de jouer ensemble sous les couleurs parisiennes, mais leurs chemins va se croiser en Kings World Cup, compétition de football à sept.

Les amateurs de football se régalent sur la nouvelle compétition qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Sous la direction de Gerard Piqué et sa Kings League, ligue de football à sept lancée à Barcelone en 2022, la compétition compte à partir de cet été la Kings World Cup. La compétition se déroulera au Mexique du 26 mai au 9 juin, et réunira des légendes du football et des streameurs aux millions d’abonnés. Un nouveau tournois qui vise à démocratiser le football à sept, et qui sera acteur principal du divertissement pour les supporters. Si la compétition se veut légère, l’enjeu est de taille puisque le grand vainqueur de la compétition remportera un million de dollars ! Malgré tout, les règles des matchs ne seront pas celles que l’on connaît. Les rencontres se disputeront sur terrain réduit, avec deux mi-temps de vingt minutes et une séance de tirs au but en cas d’égalité. Les équipes auront aussi le droit à des bonus (but compte double, sortie d’un adversaire…).

Un casting 6 étoiles

La Kings Wold Cup compte aujourd’hui déjà de très grandes stars du football. Rien n’est pris à la légère puisque le projet de Kings League compte déjà Sergio Aguero et Iker Casillas, qui devraient rejoindre la World Cup. Pour l’occasion de la nouvelle compétition, ce n’est pas moins que six gros noms du football qui rejoignent le projet. Pour présider la compétition, qui d’autre que l’immense Zlatan Ibrahimovic, ancien joueur du Paris Saint-Germain pour assurer le divertissement. Un autre ancien parisien a aussi signé pour rejoindre la compétition, mais cette fois en tant que capitaine, Neymar Jr assurera son équipe, nommée « Furia FC ». L’attaquant légendaire compte aller chercher la victoire puisqu’il a convié l’ex-Monégasque Radamel Falcao a jouer pour la nation. En Allemagne aussi le casting s’agrandit. Pour assurer le capitanat, c’est l’actuel joueur de l’Eintracht Francfort, Mario Gotze qui dirigera sa formation dans la compétition.

Mais alors, la France dans tout ça ?

En France, c’est la star de Twitch AminMaTue qui aura la responsabilité du pays. Streameur français, et supporter du PSG, qui s’est notamment fait remarquer par les fans de football avec le Eleven All Stars contre l’Espagne, dont le live a atteint 1 155 060 spectateurs en direct, sera chargé de trouver un capitaine, mais aussi les douze joueurs qui l’accompagneront au Mexique. Le streameur devra analyser le niveau des candidats pour rejoindre l’aventure, en invitant « les meilleurs joueurs du pays » à le rejoindre, mais aussi trouver le nom de l’équipe et son logo. Pour ne pas compter que sur les volontaires, le supporter du Paris Saint-Germain pourra choisir deux joueurs de son choix, aussi parmi les joueurs professionnels. Il faut donc s’attendre à voir un casting cinq étoiles côté France : « On va les éteindre », a prévenu Amine.