Les louanges de Kylian Mbappé envers Warren Zaïre-Emery

Kylian Mbappé a réalisé une prestation XXL avec la France contre Gibraltar (14-0) en s’offrant un triplé et délivrant trois passes décisives. Il a également atteint la barre des 300 buts en professionnel. Un accomplissement qu’il a évoqué à l’issue de la rencontre.

Titulaire et capitaine de l’équipe de France lors du récital contre Gibraltar hier soir (14-0), Kylian Mbappé s’est offert un triplé et a également offert trois offrandes. Avec ce triplé, il est devenu le seul meilleur buteur de la France en match officiel (37) en prenant le large sur Thierry Henry (34). Il a aussi dépassé Antoine Griezmann pour monter sur la troisième place du podium des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus avec 46 réalisations. Il a également atteint le cap des 300 buts en carrière. Pour TF1, il est revenu sur cet accomplissement.

« J’ai toujours voulu marquer l’histoire de mon sport »

« Est-ce que je m’attendais à atteindre les 300 buts aussi vite ? Non, mais j’ai toujours voulu marquer l’histoire de mon sport. Il y a des joueurs qui ont marqué 800 buts, d’autres 850. 300 buts à côté, c’est ridicule. C’est une étape et je veux continuer à être décisif pour mon équipe nationale et mon club. » Le numéro 7 du PSG a ensuite évoqué son but de 44 mètres. « Ça faisait 20 minutes que je regardais le gardien, il était avancé et je n’ai pas compris pourquoi. Après, c’est de l’instinct. Quand Youssouf récupère le ballon, je sais tout de suite que je vais faire ça. 44 mètres, oui, c’est du talent. »

« Sur le terrain, il ne faut pas lui parler, laisser-le faire son truc »

Kylian Mbappé a ensuite évoqué la première sélection de son coéquipier au PSG, Warren Zaïre-Emery. « Il est prêt. Jouer une première sélection comme ça, ne pas être impressionné et jouer son jeu, c’est ça sa plus grande des forces. Je sais ce que cela fait de commencer tôt. Ce n’est pas facile de faire ce qu’il fait. Il faut valoriser ça. Après, j’espère que la blessure n’est pas trop grave, c’est un peu le point noir de la soirée pour l’équipe, et pour nous aussi les Parisiens. Mais comme je l’ai dit, on doit l’encourager et le protéger en dehors. Sur le terrain, il sait faire. Il va progresser parce qu’il a deux grands coachs avec qui il peut bien travailler. Mais nous, on doit l’accompagner sur le terrain et le protéger en dehors. Sur le terrain, il ne faut pas lui parler, laisser-le faire son truc.«