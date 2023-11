Warren Zaïre-Emery vers un forfait pour Newcastle ?

Cela aurait dû être une fête. Mais la première sélection en Bleus de Warren Zaïre-Emery a viré au cauchemar avec une blessure à la cheville. Le titi du PSG est très incertain pour Newcastle.

Après un très bon début de saison sous le maillot du PSG, Warren Zaïre-Emery a été récompensé par une première convocation en équipe de France. Hier soir, lors de la large victoire des Bleus contre Gibraltar (14-0), le titi parisien a connu sa première sélection, devenant le plus jeune international français depuis 1914. Il a également fait trembler les filets dès sa première cape, devenant le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France. Mais sur son but, il a vu sa cheville écrasée par Ethan Santos. Il a dû quitter le terrain après seulement 17 minutes. Il a alors quitté l’Allianz Riviera afin de passer des examens.

Forfait pour la Grèce et Monaco

Comme le rapporte Le Parisien, les examens n’ont pas révélé de fracture mais la cheville a bien gonflé. On évoque une grosse entorse pour le titi du PSG, en attendant le diagnostic plus précis de l’IRM. Avec cette blessure, il ne pourra évidemment pas prendre part au dernier match de l’équipe de France en 2023 contre la Grèce mardi soir, et même si son indisponibilité n’est pas clairement établie, il est d’ores et déjà forfait pour la réception de Monaco – au Parc des Princes – dans le cadre de la 13 journée de Ligue 1 vendredi soir (21 heures, Prime Video) selon les informations du quotidien francilien. « La présence du Titi parisien est très incertaine, aussi, pour la réception de Newcastle en Ligue des champions le mardi 28 novembre. D’après les premières constatations, il est peu probable que le néo-international soit en capacité de revenir pour ce match capital dans la course à la qualification. » Paris attend, maintenant, de retrouver son joueur pour établir le protocole de soins adéquat pour qu’il retrouve au plus vite la compétition, conclut le Parisien.