Hier soir, le PSG s’est fait peur mais a validé sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. À l’issue de la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a parlé aux joueurs dans le vestiaire.

Le PSG est passé par la petite porte pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Deuxième de son groupe, le club de la capitale n’a pas réussi à battre le Borussia Dortmund pour lui ravir la première place. En faisant nul, il dépendait du résultat de l’autre rencontre de la poule entre Newcastle et L’AC Milan. Si les Anglais ne l’emportaient pas, le PSG était qualifié. C’est ce qu’il s’est passé avec le succès du club milanais qui termine troisième avec le même nombre de points que le club de la capitale (8). Présent dans les tribunes du Signal Iduna Park, Nasser Al-Khelaïfi a tenu un discours dans le vestiaire à l’issue du match.

A voir aussi : Champions League – Les adversaires potentiels du PSG en 8es

Pas de célébrations excessives dans le vestiaire

Comme le Parisien l’indique, le président du PSG s’est présenté dans le vestiaire parisien peu de temps après le coup de sifflet final pour féliciter Luis Enrique et son groupe. « Il y a de belles perspectives si vous continuez à travailler dur, à vous améliorer et à toujours être une équipe« , aurait glissé Nasser Al-Khelaïfi devant ses joueurs. Le quotidien sportif explique qu’il a également rappelé que l’effectif avait largement évolué l’été dernier, et s’est félicité de pouvoir compter sur l’une des équipes les plus jeunes de la compétition cette saison. Le Parisien conclut en expliquant que dans le vestiaire, il n’y a pas eu d’effusion de joie ni de célébrations excessives. « Les Parisiens, qui n’imaginaient pas d’autre issue que la qualification, savent bien que la route est longue. »