Les mots forts de Marquinhos après la défaite du PSG

Le PSG s’est incliné ce samedi après-midi contre Monaco (3-1) dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Une très mauvaise préparation en vue du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich ce mardi soir. À l’issue de la rencontre, au micro de Prime Video, Marquinhos a eu des mots forts au moment d’évoquer la délicate situation parisienne.

« Je pense que c’est dur parce qu’on a très mal commencé. On sait qu’après une déception, il faut toujours essayer de rapidement rebondir. Surtout que l’on a des échéances très importantes qui arrivent. On a joué une équipe qui joue le haut du tableau, il y a la Champions League qui arrive. Après, on va rejouer contre des équipes qui sont en concurrence avec nous. Il faut rebondir vite. C’est dans ces moments-là, qu’il faut se parler, améliorer le plus vite possible les choses. Chacun doit se regarder et réfléchir à ce que tu peux mieux faire. Pas se pointer du doigt les uns, les autres parce que c’est trop facile. Il faut rester tranquille. Après, collectivement ça va aller mieux. Il ne faut pas qu’on lâche. On a perdu une Coupe mais on a la Champions League et le championnat encore à jouer. »

« On est dans un moment difficile mais il faut rester tranquille »

Marquinhos qui indique que son équipe ne compte pas lâcher malgré les mauvais résultats ces dernières semaines.

« On est premier en Ligue 1, on a encore tout à jouer en Champions League. Pourquoi il faudrait lâcher maintenant ? On est dans un moment difficile mais il faut rester tranquille, les pieds au sol. C’est un moment très important, clé de la saison. Il faut vite rebondir et faire des meilleures prestations. Comme je l’ai dit, il faut prendre du recul, s’améliorer individuellement parce que ça va aider collectivement, ça va donner de la confiance à l’équipe. Il faut aussi se parler entre nous, si quelqu’un pense que l’on doit se parler pour voir les choses qu’il faut améliorer. Il faut toujours rester positif. C’est dur de traverser des moments comme ça. Avec l’expérience, on sait que c’est très difficile mais il faut rebondir vite. Et faire des choses meilleures. »

« On est des humains, on se parle dans le vestiaire »

Le capitaine du PSG qui explique que son équipe est consciente de cette mauvaise passe et qu’elle parle dans le vestiaire pour améliorer la situation.

« La base du football c’est de travailler ensemble, de défendre ensemble, d’attaquer ensemble. Dans les moments clés, si on veut se précipiter encore plus, ça va être dur comme aujourd’hui. Aujourd’hui, on a essayé de rebondir, d’aller vers l’avant. On a essayé d’aller presser. On n’est pas dans notre meilleur moment mais il ne faut pas se précipiter. Il faut garder la sécurité. On sait que l’on a de la qualité. Si on n’encaisse pas de but en début de match et dans les moments clés, on sait que l’on a la qualité pour créer des occasions et marquer des buts. On est des humains, on se parle dans le vestiaire. On laisse nos familles à la maison, on laisse passer des choses. On se dit les choses. On rentre sur le terrain et on ne veut pas perdre. Ce sont des moments difficiles qu’il faut traverser. Je pense qu’ensemble on peut s’en sortir plus facilement. »