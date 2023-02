Monaco / PSG – Les notes des Parisiens

Après une élimination en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, une réaction d’orgueil était attendue ce samedi soir face à l’AS Monaco. Mais les Parisiens ont complètement sombré.

Le Collectif Ultras Paris (CUP) l’a fait comprendre à plusieurs reprises en entonnant « Mouillez le maillot ». Ce samedi, au Stade Louis II, les joueurs du PSG ont poursuivi leur descente aux enfers à J-3 du huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Complètement dépassés dans tous les domaines de jeu, les Rouge & Bleu ont manqué d’implication et se sont logiquement inclinés face à l’AS Monaco (3-1) à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Les notes des Parisiens

Donnarumma 7 – Marquinhos 3, Danilo 4, Bitshiabu 2.5 – Pembélé 3.5, Soler 1, Zaïre-Emery 5.5, Vitinha 2, Bernat 3 – Ekitike 1, Neymar 2

Le meilleur Parisien : Donnarumma évite une plus grosse humiliation

À l’issue de ce match, il est difficile de sortir un autre joueur que Gianluigi Donnarumma. Comme face à l’Olympique de Marseille il y a quelques jours, le portier parisien a réalisé plusieurs parades décisives (14′, 26′, 41′, 61′, 73′, 83′, 90’+1) pour éviter une humiliation encore plus grande à sa formation. Si ses coéquipiers continuent de sombrer à l’approche de la Ligue des champions, l’international italien, lui, se montre rassurant sur sa ligne de but. La rare éclaircie dans ce marasme parisien.

La déception parisienne : Neymar n’a pas l’âme d’un leader

À l’exception de Carlos Soler et Hugo Ekitike qui continuent d’errer sur le terrain pendant de trop nombreuses minutes, l’autre attaquant aligné, Neymar Jr, n’a pas affiché une âme de leader. En l’absence de ses coéquipiers, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le Brésilien devait être l’arme offensive numéro une des Rouge & Bleu. Mais le joueur de 31 ans a fait preuve d’un déchet technique ahurissant avec des pertes de balle toujours dangereuses et des dribbles qui ne passent plus. Alors que son état physique continue à prêter à débat (cheville, adducteur), le numéro 10 parisien affiche encore des lacunes dans cette période charnière de la saison. En espérant un sursaut d’orgueil dans trois jours.

Le flop : le manque d’implication

Outre la défaite, la quatrième en 2023, qui plonge le PSG un peu plus dans l’incertitude, c’est surtout le niveau affiché par les joueurs qui est pointé du doigt. Pendant 90 minutes, la plupart des Parisiens ont montré aucune envie et aucune réaction d’orgueil après une défaite dans un Classique. Des cadres comme Neymar Jr et Marquinhos n’ont pas su mobiliser les troupes. De leur côté, Hugo Ekitike et Carlos Soler continuent de grapiller des minutes malgré leur performance proche du néant. Une nouvelle fois, le manque d’impact et d’intensité ont coûté chers aux joueurs de Christophe Galtier.

Zaïre-Emery, buteur pour la deuxième fois de la saison avec le PSG (image : psg.fr)

La mention spéciale : Warren Zaïre-Emery

Titulaire en ayant disputé 90 minutes, Warren Zaïre-Emery continue de marquer des points. Si tout n’a pas été parfait, ce qui est normal à l’âge de 16 ans, le Titi se montre au minimum impliqué sur le terrain et profite de son temps de jeu pour saisir sa chance. Déjà auteur d’une entrée intéressante face à l’OM, le natif de Montreuil continue de montrer de la personnalité et de l’impact physique à l’inverse de ses coéquipiers et concurrents à son poste. Il a redonné espoirs pendant quelques minutes à sa formation en marquant son deuxième but avec le PSG en l’espace de 10 jours. Une nouvelle prestation encourageante qui lui permet d’être une vraie option pour Christophe Galtier face au Bayern Munich.