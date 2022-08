Les négociations stoppées entre le PSG et Everton pour Gueye

Dans la mission qui est de dégraisser l’effectif, le PSG a coché le nom d’Idrissa Gueye. L’international sénégalais pourrait plier bagage et ne plus être un joueur du club de la capitale dès cet été. Le numéro 27 parisien évolue au quotidien avec le « groupe 2 », et ne s’entraîne donc plus avec le reste de l’effectif sous les ordres de Christophe Galtier. Un message qu’a semblé recevoir Idrissa Gueye, tant sa volonté serait de quitter le Paris Saint-Germain. C’est en ce sens qu’Everton s’est positionné sur le dossier. Un point de chute qui pourrait parfaitement convenir au milieu de terrain Rouge & Bleu, quand on sait qu’il a évolué avec le maillot des Toffees entre 2016 et 2019, avant de rejoindre Paris. Si les derniers échos de la presse avançaient toutes les possibilités afin d’aller au bout de cette opération (transfert, prêt, rupture de contrat), le PSG et son homologue de la Mersey ne seraient pas parvenus à trouver un accord selon les dernières informations de L’Equipe.

Négociations au point mort

Ces négociations qui s’étalent dans le temps et n’aboutissent pas à un accord auraient « tendu les dirigeants anglais ces dernières heures« , une situation qui a engendré un arrêt dans les négociations. Cependant, selon les dernières informations en date, Everton aurait convenu d’un accord avec le joueur. Le club pensionnaire de Premier League est désireux de s’attacher les services d’Idrissa Gueye, et le PSG de son côté de trouver une porte de sortie à un joueur qui n’entre plus dans ses plans, c’est en ce sens que nos confrères de L’Equipe avancent la possibilité d’un « coup de pression pour faire réagir le Paris-Saint-Germain » au moment d’évoqué cet arrêt des négociations. Coup de pression ou pas, en l’état actuel, les négociations sont au point mort, ce qui n’est pas de bonne augure pour le milieu de terrain et son club, à deux semaines de la clôture du marché des transferts.