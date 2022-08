Le PSG travaille pour dégraisser son effectif à un peu plus de deux semaines de la fin du mercato et les dossiers s’accélèrent. Alors que Thilo Kehrer va s’engager dans les prochaines heures du côté de West-Ham, de même pour Eric Junior Dina Ebimbe en Allemagne avec l’Eintract Francfort, le club de la capitale pourrait voir un troisième de ses joueurs partir vers d’autres cieux. Depuis quelques semaines, Idrissa Gana Gueye fait partie du « deuxième groupe d’entraînement », et le Paris Saint-Germain lui montre clairement qu’il ne compte plus sur lui. L’international sénégalais, réticent dans un premier temps de quitter les Rouge & Bleu, a laissé la porte ouverte à un retour dans son ancien club et ce transfert pourrait s’accélérer dans les prochaines heures.

Discussions en cours entre Everton et le PSG

En effet de nombreux médias, dont L’Équipe et Goal.com, et journalistes, comme Saber Desfarges et Fabrice Hawkins, annoncent un accord trouvé entre Gana Gueye et Everton. Si les modalités de ce deal n’ont pas filtré, ces différents échos prouvent bien que le joueur est désormais prêt à faire ses valises pour revenir chez les Toffees. L’international sénégalais n’attendrait plus que « le feu vert » du Paris Saint-Germain pour traverser la Manche. Les deux clubs discuteraient désormais pour que ce transfert se réalise. Dans son envie de dégraisser son effectif, on peut facilement penser que le deal entre le Paris Saint-Germain et Everton pourrait rapidement conclure sur une issue heureuse.