Les News PSG du jour : La piste Kolo Muani, ça chauffe entre le PSG et Mbappé, il faudra patienter pour Ousmane Dembélé

Si cette journée du 5 août n’a pas été la plus folle d’un point de vue mercato, quelques informations intéressantes sont tout de même à retenir. Découvrez ici tout ce qu’il ne fallait pas manquer sur Canal Supporters.

Ismaël Gharbi vers un prêt en Allemagne ?

Encore un peu léger, on a eu l’occasion de l’observer lors de la préparation du PSG, Ismaël Gharbi pourrait se diriger vers un prêt cet été. En tout cas, le Werder Brême se serait manifesté en ce sens auprès de l’entourage du titi parisien. Affaire à suivre donc.

Le PSG travaille toujours le dossier Vuskovic

Luka Vuskovic se trouverait toujours en pourparlers avec le PSG selon la presse locale. Le défenseur de 16 ans attendrait quelques garanties sur le projet proposé par le club de la capitale. L’accord avec son club, à savoir l’Hadjuk Split, serait, lui, déjà entériné.

IL faut encore patienter pour Ousmane Dembélé

Alors que tout a été réglé par le PSG, l’officialisation de la venue d’Ousmane Dembélé se fait encore attendre. La faute au FC Barcelone qui prendrait son temps pour l’envoie de divers documents. Rien d’alarmant toutefois puisque l’ancien rennais sera bien un joueur rouge et bleu dans les tous prochains jours.

Le cas Kylian Mbappé

Ce matin, on vous relayait la posture du PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Selon RMC, le numéro 7 ne devrait pas réintégrer les séances collectives à partir de lundi, date du retour des hommes de Luis Enrique sur le Campus PSG de Poissy. Non, à l’inverse, il devrait rester à l’écart en compagnie des autres lofteurs. Le Parisien a confirmé ces informations quelques heures plus tard. Nasser Al-Khelaïfi compterait prolonger cette mise à l’écart tant que Kylian Mbappé n’aura pas prolongé ou quitté Paris. Une situation extrêmement complexe, y compris pour le joueur bien évidemment.

Kolo Muani, la nouvelle priorité du PSG

De source allemande, Randal Kolo Muani aurait donné son aval pour rallier le PSG cet été. Décision qu’il aurait communiqué à ses dirigeants. L’Eintracht Francfort aurait, du reste, fixé le prix de son élément à 100 millions d’euros. Un accord démenti dans la foulée par Santi Aouna (Foot Mercato) et RMC. Aucun terrain d’entente n’aurait ainsi été trouvé à ce stade des négociations.

