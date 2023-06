Ce mardi 13 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Suporters.

A la Une : Mbappé, la vente ou la prolongation ?

Au delà d’être l’actu en Une autour du mercato parisien, c’est une information qui a chamboulé le monde du football tout entier. En effet Kylian Mbappé, au travers d’une lettre envoyée à sa direction, a informé le PSG qu’il ne prolongera pas avec le club de la capitale. Une révélation par le quotidien français L’Equipe qui a suscité une vague de nouvelles informations dans la presse internationale. Après cela, le président parisien, Nasser Al Khelaifi, serait furieux envers Mbappé et Luis Campos, coupable des frustrations du numéro 7 Rouge et Bleu.

Un ultimatum s’est alors posé : soit le champion du monde 2018 prolonge avec Paris, soit il sera vendu cet été. Son prix aurait été fixé à plus de 200 millions d’euros, et le Français voudrait rejoindre Madrid dès cet été, selon Le Parisien. Le principal intéressé s’est exprimé, une première fois via l’AFP où il affirme que la direction parisienne a été informée « le 15 Juillet 2022 de sa décision (de ne pas lever son option de prolongation) et que le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable.« . Une seconde sortie médiatique a fait davantage de bruit, celle sur Twitter où Mbappé dément clairement l’information sortie par Le Parisien en milieu d’après midi.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023 Twitter : @KMbappe

Le dossier chaud : Kang-In Lee très proche de signer

Alors que le mercato n’a ouvert ses portes qu’il y a 4 jours, le Sud Coréen pourrait très bien être la quatrième recrue du PSG. En effet, l’information sortie par Relevo ce matin, affirme que le PSG, en parallèle de son nouveau feuilleton Mbappé, serait intéressé par le milieu offensif et ailier du RCD Mallorca : Kang-In Lee. Au fur et et à mesure de la journée, d’autres informations sont sorties, notamment sur le prix que pourrait mettre le club de la capitale pour recruter l’international coréen. Plusieurs montant sont sortis, mais Marca révèle que l’affaire pourrait ce conclure aux alentours des 22 millions d’euros. Le joueur aurait également passé sa visite médicale dans l’après-midi selon Le Parisien.

Thiago Motta, plan B du PSG

Si la question du futur entraîneur reste centrale mais toujours non résolue au PSG, le club de la capitale se serait assuré un plan B en cas d’échec dans le dossier Julian Nagelsmann. Et le nom de ce potentiel entraîneur a déjà résonné dans les travées du Parc des Princes. En effet Thiago Motta aurait donné son accord à Paris pour rejoindre les Rouge et Bleu. FootMercato dévoile que le club de Bologne prépare déjà un après Thiago Motta, preuve que le 9ème se Série A cette saison ne comptera pas sur l’Italien pour la prochaine saisons.

Un autre talent libre ?

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, peut être Marcus Thuram ou encore l’intérêt pour Ilkay Gündogan, le PSG suivrait une autre piste de joueur libre de tout contrat. Il s’agit de Cher Ndour, jeune joueur italien de 18 ans, actuellement dans l’équipe B du Benfica Lisbonne. Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano révèle que le club de la capitale aurait devancé des clubs anglais dans la signature de l’international espoir italien, qui serait enchanté de continuer sa progression en Ligue 1 Uber Eats, sous les couleurs parisiennes.

